3A Tours lancia il progetto del Polo nazionale Grandi Utenze

Sarà pure un luogo comune ma è pur sempre vero che dietro un successo imprenditoriale c’è un team di alto profilo che permette un gioco di squadra a tutto campo. È la sintesi più appropriata per raccontare la storia dell’operatore 3A Tours che ha compiuto 20 anni, e li ha celebrati nel corso di una grande festa svoltasi nella sontuosa location di Villa Miani a Roma, alla presenza di enti e aziende partner e clienti, rappresentati dai loro vertici, a riprova del valore operativo della società guidata dal ceo Luca Bondi. Una serata, con oltre 300 invitati, che è stata l’attestazione della fiducia riposta in tutti questi anni in un’organizzazione cresciuta con professionalità nel particolare canale distributivo legato al turismo dei dipendenti di enti e Grandi Utenze in generale, e al traffico associativo.

Un party che non è stato certo un traguardo, bensì un punto di partenza, come spiega lo stesso Bondi: «Abbiamo dato vita ad un evento davvero emozionante per festeggiare degnamente e insieme ai nostri clienti e fornitori un percorso di crescita operativa che certamente non si arresterà qui. L’estate non è ancora finita, siamo riusciti a realizzare sino ad oggi una crescita di Gruppo del 20% rispetto all’anno precedente, che era già stato un anno da record per noi. Qualcosa è andata molto bene, qualcosa meno; ma per fortuna, alla fine, il segno è positivo».

Lo sguardo di Bondi e della sua 3A Tours è già rivolto all’immediato futuro: «Il nostro staff è impegnatissimo con l’operatività corrente e la gestione di migliaia di persone in partenza per innumerevoli destinazioni di corto, medio e lungo raggio. E sappiamo bene che non è mai una cosa semplice. Contestualmente stiamo costruendo l’autunno e l’inverno 2024 e 2025, che è già parzialmente andato in vendita. Mai come ora stiamo ricevendo richieste di eventi importanti, anche con grandi numeriche, per tutto l’anno su mare, montagna ed estero di medio e lungo raggio. Stiamo anche consolidando la programmazione dei viaggi di gruppo a partenza garantita, le crociere sul Nilo, che stanno per fortuna riprendendo, e i viaggi accompagnati dal nostro staff, sempre molto richiesti dai nostri clienti».

E proprio parlando di domani e “dopodomani” Bondi anticipa un nuovo ambizioso progetto: «La famiglia 3A Tours si allargherà presto, sia a livello di partnership importanti, sia a livello societario, con quella idea che ho sempre cullato di creare un vero e proprio Polo nazionale delle Grandi Utenze. Non meno importante l’apertura di nuovi punti vendita. Ne abbiamo quattro in arrivo entro fine anno, due nel Centro Italia e due al nord. Le opportunità continuano. Riceviamo giornalmente richieste di agenzie di viaggi che seguono Enti e Grandi Utenze e che ci chiedono una collaborazione a 360 gradi. E noi non ci tireremo certo indietro: è il nostro mondo, siamo cresciuti in questo settore distributivo e possiamo ancora crescere tanto».

Foto dell’ufficio stampa 3A Tours