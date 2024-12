5vorFlug, e ora l’ex t.o. di Fti si rilancia in Spagna

Prove tecniche di rinascita operativa: il tour operator 5vorFlug, che fino all’agosto scorso faceva parte del gruppo tedesco Fti, fallito in piena stagione estiva, da gennaio opererà nuovamente in Spagna, principalmente nelle Isole Baleari e alle Canarie.

Il suo rilancio avverrà con una nuova identità, quella dell’azienda che l’ha acquisita: la Urlaubsguru Touristik, blog specializzato in viaggi last minute che così debutterà come vero e proprio grossista di pacchetti vacanza nel 2025 verso diversi mercati oltre a quello spagnolo, tra cui Grecia, Egitto e Turchia.

Nel dettaglio, il nuovo operatore è specializzato nella modalità “lifestyle”, in portfolio ci saranno anche destinazioni nordamericane emblematiche come New York e Miami. «Perseguiamo la visione di offrire alle persone esperienze di viaggio uniche. Il nostro obiettivo è combinare hotel lifestyle con offerte di viaggio speciali», ha dichiarato il ceo Daniel Frick, il cui commento è stato riportato dal quotidiano online spagnolo Hosteltur.

Come assicurato poi dal cofondatore e ceo di Urlaubsguru, Daniel Krahn, non ci saranno cambiamenti di organico: «Urlaubsguru continuerà a operare come un marchio con una forte attenzione al lifestyle, molti contenuti stimolanti e spirito di community. Venderemo pacchetti ben combinati con la vocazione di 5vorFlug che operava come tour operator specializzato in pacchetti vacanza a prezzi ridotti, con l’obiettivo di fornire opzioni di viaggio accessibili e convenienti per i viaggiatori in cerca di offerte last minute».