”80 Years Together”: Cathay Pacific festeggia l’anniversario

Con l’arrivo del 2026, per Cathay Pacific partono ufficialmente le celebrazioni dell’80°anniversario.

Un anno importante in cui sono previsti una serie di eventi speciali, iniziative e attività, tutto sotto il tema “80 Years Together”.­­

Come preludio alle celebrazioni “80 Years Together”, Cathay ha presentato, il 6 gennaio, in occasione di un evento di lancio, una livrea speciale su uno dei suoi aerei passeggeri Airbus A350 a lungo raggio.

Abbellita dall’iconico design “lettuce leaf sandwich” della compagnia aerea e con il marchio dell’80° anniversario, la livrea rende omaggio all’amata livrea a strisce verdi e bianche, riecheggiando la storica eredità di Cathay e simboleggiando al contempo la sua continua crescita e il suo progresso. Una seconda livrea “lettuce leaf sandwich” su uno dei Boeing 747 cargo di Cathay sarà presentata nelle prossime settimane.

L’amministratore delegato del Gruppo Cathay, Ronald Lam, ha dichiarato:«Oggi non è solo una data importante per Cathay, ma anche un’occasione per festeggiare i nostri 80 anni insieme con Hong Kong. Guidati dal nostro obiettivo di aiutare le persone a progredire nella vita, Cathay e Hong Kong sono cresciuti insieme negli ultimi otto decenni, sostenendosi a vicenda nei momenti difficili. Che si tratti di studiare all’estero, fare affari, esplorare il mondo, ricongiungersi con la famiglia o consegnare beni essenziali in momenti critici, Cathay è sempre stata al fianco della popolazione di Hong Kong attraverso innumerevoli viaggi e ricordi condivisi».

I passeggeri potranno anche scoprire una collezione di merchandising ispirata alle livree speciali e ai design iconici delle diverse epoche della ricca storia di Cathay. La collezione reinterpreta questi elementi nel mondo dell’aviazione, dei viaggi e degli oggetti essenziali per la vita quotidiana.

Dal passato al futuro prossimo: per la compagnia previsti investimenti per oltre 100 miliardi di Hk$, circa 1,47 miliardi di euro, nella flotta, per prodotti da cabina, nelle lounge e nell’innovazione digitale.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Gruppo Cathay