A Berlino il più grande ostello d’Europa targato a&o

a&o Hostels, la più grande catena di ostelli in Europa – con 31.500 posti letto in gestione – ha annunciato l’acquisizione in piena proprietà (freehold) di un edificio dismesso di 31.000 mq che ospitava uffici, in una posizione centrale e di prestigio a Berlino, in Germania, da Pimco Prime Real Estate per conto di Allianz.

StepStone Group e Proprium Capital Partners hanno sponsorizzato l’acquisizione di a&o Hostels e, insieme, hanno investito circa 500 milioni di euro nell’espansione della piattaforma negli ultimi 18 mesi.

In linea con la propria strategia di riqualificazione e riuso adattivo, a&o Hostels farà leva sulla propria divisione interna di sviluppo per realizzare un programma di conversione da 40 milioni di euro, che porterà alla creazione del più grande ostello d’Europa, con circa 2.500 posti letto.

L’operazione consolida la presenza di a&o Hostels a Berlino, che raggiungerà un totale di 8.000 posti letto una volta completato l’immobile, in una delle principali destinazioni turistiche e leisure, dove il primo ostello a&o Hostels ha aperto nel 2000. Situato in Rudi-Dutschke-Straße, nel cuore del quartiere turistico di Kreuzberg, il progetto completato comprenderà 610 camere, con una combinazione di camere private (31%) e condivise (69%).

Checkpoint Charlie, una delle attrazioni turistiche più iconiche e visitate di Berlino, con quattro milioni di visitatori l’anno, si trova a pochi passi, mentre l’attrattività dell’immobile è ulteriormente rafforzata dalla vicinanza alla Stazione Centrale di Berlino (15 minuti a piedi). Ottenuto il permesso di costruire, a&o Hostels, insieme ad Anes Bau, nominata general contractor, punta ad aprire nel primo trimestre del 2027.

Sempre più riconosciuto come asset class istituzionale, il mercato degli ostelli raggiungerà, secondo le previsioni, un valore di 8,2 miliardi di euro entro il 2029, trainato dall’aumento dei flussi turistici, dalla crescita dei viaggiatori attenti al budget e dai progressi tecnologici.

Fondata nel 2000 da Oliver Winter, a&o Hostels è oggi una delle più grandi catene di ostelli budget al mondo. Nel 2025 a&o Hostels ha accolto un record di 2,8 milioni di ospiti e registrato 6,6 milioni di pernottamenti, con un tasso di occupazione del 76%. Tra le recenti acquisizioni figurano asset a Manchester, Londra, Brighton, Bruxelles, Anversa e Heidelberg, oltre alla piattaforma Schulz Hotel; è inoltre in fase di sviluppo una pipeline a breve termine di ulteriori operazioni in altre importanti città europee.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di a&o Hostels