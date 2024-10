A Biella dal 25 al 26 ottobre la prima Borsa del Turismo Accessibile

Si terrà a Biella, dal 25 al 26 ottobre, la prima Borsa Internazionale del Turismo Accessibile (Bita) per rilanciare il concetto di turismo inclusivo e su misura, per tutti. La Bita nasce dalla cooperazione tra Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Gal Montagne Biellesi e Gal Valli del Canavese. Il progetto vuole creare un brand che identifichi tutte quelle realtà in grado di proporre un prodotto turistico di alta qualità, capace di coniugare le ragioni dell’impresa turistica con l’attenzione alle esigenze di una domanda di ospitalità che richiede attenzione, dialogo e conoscenze tecniche.

Mettere al centro la persona è l’obiettivo di “Mèsenté”, parola che significa “il mio sentiero” in piemontese, ma anche “il mio sentire” e simboleggia il cammino della vita che ognuno vive in modo personale, con alti e bassi, come un vero e proprio sentiero di montagna.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cpd) che insieme all’Istituto Italiano per il Turismo per Tutti (Isitt) opera da anni per portare avanti azioni di miglioramento dell’offerta turistica accessibile in Piemonte, collaborando con tutta la filiera turistica locale tramite il progetto Turismabile.

Bita vuole essere un’opportunità di incontro b2b tra gli operatori del settore e tutte le persone e le associazioni interessate ad approfondire questa tematica affinché possano condividere esperienze, buone pratiche e prospettive future ma anche favorire delle opportunità di sviluppo e commercializzazione.

La prima giornata prevede un forum sul tema “Il Turismo Accessibile nel 2024 è un’opportunità?”: sarà moderato da Doris Zaccone, grande viaggiatrice e conduttrice di Radio Capital, con esperti di accessibilità e turismo, che dialogheranno interrogandosi sul tema, con l’obiettivo di evidenziare quanto un mondo più accessibile sia non solo un diritto, ma anche un’occasione di crescita e promozione per un territorio.

Il pomeriggio sarà invece moderato da Giovanni Ferrero, Segretario Isitt e direttore Cpd, che accompagnerà gli ospiti in un percorso attraverso diverse tipologie di disabilità in viaggio e modi diversi per garantire un’esperienza di qualità: “Un viaggio alla cieca”, a cura di Marco Andriano, content creator e Franco Lepore, Presidente Uici.

A seguire il dibattito su “Il turismo accessibile come possibilità per il miglioramento delle competenze socio relazionali nelle persone con disturbo dello spettro dell’autismo”, a cura di Roberto Keller. Tra gli altri momenti di confronto sono programmati altri forum come “Turquoise Spirit: il colore dell’accessibilità in viaggio” a cura di Rocco Cericola, docente di Lis ed esperto di sordità; “L’accreditamento come strumento per garantire l’affidabilità delle valutazioni di conformità per il Turismo Accessibile” a cura di Elena Battellino, rappresentate Accredia/Uni, e Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino e direttore Hotel Genova.

E’ previsto anche un workshop interamente dedicato agli operatori di settore che si svolgerà sabato 26 ottobre presso Palazzo Gromo Losa. Una mattinata dedicata all’incontro tra la domanda e l’offerta che consentirà di promuovere il territorio, stabilire nuove collaborazioni commerciali, condividere conoscenze e incentivare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più diversificato e in crescita.

A completare il programma dell’evento sono stati ideati tre diversi itinerari per accompagnare i buyer che parteciperanno al workshop alla scoperta del territorio piemontese in chiave accessibile. Per l’organizzazione dei 3 educational si è potuto contare sulla preziosa collaborazione delle 6 Atl e degli operatori piemontesi che hanno partecipato attivamente al catalogo Piemonte For All, voluto dalla Regione Piemonte e coordinato da Visit Piemonte.

Tutti gli itinerari partiranno da Torino e termineranno a Biella, ma ognuno di questi porrà l’attenzione su un diverso prodotto – gastronomico, turismo attivo e turismo culturale – toccando diverse aree e province del territorio in maniera omogenea e raccontando al meglio la variegata ed eterogenea offerta turistica piemontese agli ospiti nazionali e internazionali.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Regione Piemonte ed Enat, European Network for Accessible Tourism.