A Bit 2026 le scelte della Gen Z creano nuovo valore in agenzia

Osservare come viaggia oggi la Generazione Z significa capire come viaggeremo tutti domani. Digitale, iper-informata, sostenibile e autentica, la Gen Z non rappresenta solo un nuovo target, ma un banco di prova per l’evoluzione del turismo, anche organizzato. Un cambiamento che Bit 2026, presentata da Fiera Milano al quartiere di Rho dal 10 al 12 febbraio prossimi, mette al centro grazie a un concept che parte non dal prodotto, ma dalle persone e dalle loro motivazioni.

Una trasformazione che apre nuove opportunità anche per le agenzie di viaggi. I viaggiatori Gen Z cercano esperienze personalizzate, sicurezza, contenuti di valore e consulenza: elementi che riportano al centro l’intermediazione qualificata. Non a caso, tra i trend emergenti per questo segmento c’è la riscoperta del turismo organizzato, reinterpretato in chiave flessibile e autentica, capace di coniugare libertà di scelta e supporto professionale.

Temi che trovano spazio nel Travel Makers Fest, il cuore culturale di Bit 2026, dove il focus generazionale diventa una lente per leggere l’evoluzione della domanda. Talk come Generazione Z: il viaggio che cambia le regole analizzano linguaggi, canali e comportamenti d’acquisto, mentre appuntamenti quali Perché il turismo organizzato crea valore per tutta la filiera offrono spunti concreti per costruire proposte più mirate e competitive. Accanto ai contenuti, il percorso espositivo traduce i trend in soluzioni operative: destinazioni, tour operator, tecnologie e servizi presentano proposte già applicabili.

I numeri lo confermano: secondo Morning Consult Pro, il 52% dei Gen Z effettua almeno tre viaggi l’anno, mentre per Skyscanner il 72% utilizza l’Ai per pianificare itinerari e confrontare offerte. Per le agenzie, Bit 2026 diventa così una piattaforma strategica per leggere il cambiamento e trasformare le nuove abitudini in valore concreto.

L’appuntamento con Bit 2026 è a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Bit