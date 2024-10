A bordo delle nuove Norwegian Aqua e Luna, tra wellness e attrazioni

Norwegian Aqua e Norwegian Luna, le due nuove navi Prima Plus Class di Norwegian Cruise Line, prenderanno il largo rispettivamente nell’aprile del 2025 e del 2026. Sono state progettate per offrire ai crocieristi nuove esperienze coinvolgenti e interattive in grado di soddisfare i gusti di tutte le età.

«Offriamo ai nostri ospiti più cose da fare, con una varietà di esperienze divertenti, emozionanti ed elevate per ogni tipo di viaggiatore – ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line – Le due navi sorelle introdurranno nella flotta un nuovo spazio, l’Aqua and Luna Game Zone, oltre ad altri con un nuovo design e al ritorno di molte delle nostre migliori esperienze, amate dai nostri ospiti e ispirate dai loro commenti».

Tra le novità, spazi ancora più ampi e riprogettati, tra cui quello del Bull’s Eye Bar, con giochi interattivi, un nuovo bar con un servizio completo e Tee Time, una versione potenziata del minigolf dove gli ospiti potranno giocare su un campo a 12 buche interattive su due ponti; il Pickleball Court tornerà ad avere uno spazio dedicato, separato da ‘The Stadium”.

Anche la Mandara Spa and Salon è stato rinnovata nel design e offre nuovi servizi, tra cui una sauna all’argilla. La piscina per la talassoterapia a bordo delle due navi sarà dotata di nuovissimi lettini e la suite termale avrà il doppio dei posti con una vista spettacolare sull’oceano. A bordo anche una sauna al carbone, un stanza del ghiaccio, una stanza del sale e una piscina salina galleggiante, che crea una piacevole sensazione di assenza di gravità.

I nuovi spazi Aqua and Luna Game Zone presentano un’ampia gamma di giochi e attività in grado di soddisfare ogni tipo di ospite, tra queste, esperienze di realtà virtuale, oltre a un mix di giochi arcade retrò.

Il Pulse Fitness Center con il suo nuovo design offrirà agli ospiti un elegante e moderno spazio completo di attrezzatura per l’allenamento. Inoltre, gli ospiti potranno partecipare ad una varietà di lezioni come quella di yoga, mat pilates, ciclismo stretching e molto altro ancora.

Norwegian Aqua, da aprile 2025, navigherà per sette giorni seguendo itinerari caraibici, da Port Canaveral, Florida, effettuando scali nelle isole tropicali di Puerto Plata, Repubblica Dominicana, Tortola, Isole Vergini Britanniche, St. Thomas, Isole Vergini Americane, e Great Stirrup Cay, l’isola privata di Ncl alle Bahamas.

Dopo la stagione caraibica, la nave offrirà viaggi di cinque e sette giorni verso Bermuda salpando da New York City, a partire da agosto 2025 fino a ottobre dello stesso anno e, successivamente, effettuerà crociere di cinque e sette giorni seguendo itinerari caraibici orientali da Miami, a partire da ottobre 2025 e fino ad aprile 2026.

Norwegian Luna invece salperà il 4 aprile 2026 per i Caraibi, da Miami, con due itinerari occidentali verso l’isola di Roatan, in Honduras, Costa Maya e Cozumel, in Messico, e Harvest Caye, in Belize, la destinazione in stile resort della compagnia.

La nave effettuerà poi crociere di sette giorni con scali nelle splendide destinazioni dei Caraibi orientali: Puerto Plata, Repubblica Dominicana, Tortola, Isole Vergini Britanniche, St. Thomas, Isole Vergini Americane, e Great Stirrup Cay.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Norwegian Cruise Line