A Deborah Rothe il timone di Itb Berlin

Cambio al vertice per Itb Berlin, che vede L’Agenzia di Viaggi Magazine mediapartner dell’evento in programma dal prossimo 7 al 9 marzo: Deborah Rothe diventa exhibition director and project manager al posto di David Ruetz.

Ruetz è stato alla guida della fiera tedesca per vent’anni, e ora è pronto ad assumere il ruolo di senior vice president of travel + logistics di Messe Berlin. Rothe è stata invece business development & sales per Itb Berlin dal 2018.

«In qualità di exhibition director di una delle fiere del turismo più importanti del mondo, non vedo l’ora di affrontare i compiti e le sfide che ci attendono», ha dichiarato Rothe in occasione della sua nomina.

L’evento tedesco ha messo a disposizione anche Itbxplore, la nuova piattaforma B2B virtuale per offrire a espositori e visitatori un valido supporto. Scambio di opinioni, confronti e appuntamenti in fiera con acquirenti e venditori e importanti attori globali dell’industria dei viaggi sono alcune delle sue peculiarità e funzioni. La piattaforma presenta, di fatto, l’elenco degli espositori e dei prodotti e servizi presentati alla kermesse.