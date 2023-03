A Dubai il futuristico Atlantis The Royal formato Idee per Viaggiare

È considerata la nuova icona di Dubai, il non plus ultra del lusso. Idee per Viaggiare – partner preferenziale per l’Italia del Gruppo alberghiero Kerzner – presenta Atlantis The Royal, un resort “visionario”, collocato sulla parte più esterna della mezzaluna di The Palm Jumeirah, l’isola artificiale visibile anche dallo spazio per la sua estensione: un tronco lungo 5 km con 17 rami, racchiusi da un semicerchio che si sviluppa per 11 km. La sua posizione consente di godere di panorami sul Golfo Arabico, sulla laguna riparata di The Palm Island e sullo skyline.

Atlantis The Royal è capace di interpretare il carattere ambizioso di Dubai, con sei imponenti torri unite da un ponte sospeso, con piscine e giardini terrazzati. In tutta la proprietà viene celebrata l’acqua tra fontane, sculture e la palette di colori. Oltre 90 le piscine, tra cui l’infinity di Cloud 22 e quella di Nobu by the Beach.

All’interno la più grande collezione di ristoranti e locali, ben 17, gestiti da alcuni degli chef più famosi al mondo. Settecentonovantacinque sistemazioni eleganti – 6 Signature Penthouse, 96 Suite, 180 Royal Club e 513 Guestroom – tra le più lussuose mai create a Dubai. Distribuite nelle torri, garantiscono viste mozzafiato sullo skyline e sul Mar Arabico.

Il resort comprende anche il più grande waterpark del mondo, l’Atlantis Aquaventure, che detiene il riconoscimento Guinness World Records 2022 per il maggior numero di acqua-scivoli in un parco acquatico: 50.

In un vero e proprio santuario del benessere viene celebrato l’elemento acqua con i suoi poteri e benefici. L’Awaken Fitness e Spa si sviluppa su oltre 5mila mq, ha 14 suite terapeutiche, una suite Vip, una Hypnotherapy Suite e una Fitness Recovery Suite, con l’Hammam Sensorium e trattamenti unici come The Golden Hour e la meditazione insieme ai delfini.