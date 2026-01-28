A Fiumicino la prima Plaza Premium First Lounge europea

Taglio del nastro “a cinque stelle” all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove Plaza Premium Group (Ppg), player mondiale nel settore delle esperienze di ospitalità aeroportuale integrate, ha inaugurato ufficialmente la prima Plaza Premium First Lounge in Europa. Si tratta di una pietra miliare che sottolinea l’impegno di Ppg a valorizzare l’esperienza aeroportuale in uno degli hub di viaggio più iconici al mondo e nel rafforzare la presenza del Gruppo nel segmento premium a livello europeo.

La lounge è situata nel Terminal 1 Partenze, ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere 115 persone. Il nuovo concept di lounge di fascia alta rappresenta un’evoluzione trasformativa nella mission di Plaza Premium Group, che si propone di ridefinire l’esperienza di viaggio, offrendo ai viaggiatori più esigenti una combinazione di ospitalità personalizzata, proposte gastronomiche su misura, cocktail curati, vini e distillati selezionati, ambienti di lusso ed esperienze culturali immersive.

Dal suo debutto a Hong Kong nel 2018, Plaza Premium First è diventata una realtà di prestigio a livello globale, con lounge operative nelle principali sedi di Hong Kong, Kuala Lumpur, Jakarta, Macao, Vancouver e, più recentemente, la lounge di Phnom Penh.

«Questo lancio – ha sottolineato Song Hoi See, fondatore e ceo di Plaza Premium Group – rafforza la nostra mission di offrire servizi di ospitalità aeroportuale d’eccellenza caratterizzati da attenzione al design, servizi innovativi e autenticità culturale. In un settore in continua evoluzione, ascoltiamo le esigenze dei viaggiatori più esigenti che oggi cercano personalizzazione e raffinatezza in ogni fase del loro viaggio. L’introduzione del concept Plaza Premium First all’aeroporto di Roma Fiumicino rafforza ulteriormente la nostra vision condivisa, che mira a offrire esperienze che vanno oltre il semplice comfort».

Da parte sua l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Tronconeha dichiarato: «L’apertura della nuova Plaza Premium First Lounge presso il nostro aeroporto, la prima in Europa, riflette il costante impegno di Aeroporti di Roma nel migliorare la passenger experience, impegno riconosciutoci anche dalle 5 stelle Skytrax. Il debutto europeo di questo concept d’eccellenza presso Roma Fiumicino ribadisce ulteriormente come il nostro aeroporto sia capace di attrarre i principali operatori mondiali. Inoltre, rafforza il posizionamento di Roma come hub strategico nella rete globale dei viaggi aerei, dove l’eccellenza del servizio, il comfort e l’identità locale si fondono per offrire un’esperienza aeroportuale di alta qualità».

L’inaugurazione ufficiale è stata celebrata con una cerimonia di taglio del nastro guidata da Song Hoi See, Marco Troncone, e dalla chief commercial officer di Aeroporti di Roma Marilena Blasi e dal chief infrastructure officer Andrea Giordano. Accanto a loro, le figure apicali di Ppg: Bora İşbulan, deputy ceo, Okan Küfeci, senior vice president Emea, e Analia Marinoff, vice president Southern Europe.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aeroporti di Roma