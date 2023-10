A Flaviana Facchini il premio “Ufficio stampa dell’anno”

“Ufficio stampa dell’anno”. Il riconoscimento è andato a Flaviana Facchini, fondatrice dell’omonima agenzia Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche, in occasione dei Food and Travel Italia Awards 2023.

Attribuito dal board di Food and Travel Italia, è un premio all’agenzia in cui la Facchini lavora con il fratello, nel lavoro di ufficio stampa e relazioni pubbliche, da oltre 28 anni. «Sono felice del premio ricevuto da Food and Travel Italia Awards 2023 – commenta Flaviana Facchini – Amo il mio lavoro e mi piace trasferire passione nel comunicare i progetti, le idee, gli investimenti dei miei clienti nel mondo dell’ospitalità luxury e del lifestyle in generale».

Sposata con due figlie, giornalista pubblicista dal 1994, Flaviana Facchini ha fondato la sua agenzia nel 2011, dopo tredici anni come account manager e account director in agenzie di primo piano in Italia, come Business Press e Aigo Comunicazione.

Tra i clienti gestiti: Giardini del Fuenti, location della Costiera Amalfitana premiata da Food and Italia Awards 2023 come location dell’anno; il gruppo Talea Collection con Peschiera Hotel e la Masseria Melograno a Monopoli in Puglia, Su Gologone Hotel in Sardegna, Forestis e Adler Brixen a Bressanone, Olympic Spa Hotel in Trentino, Vis Urban Suites & Spa a Bari, Palazzo Bn a Lecce, Villa Spalletti Trivelli a Roma, Capovaticano Resort Thalasso Spa e Villa Paola a Tropea in Calabria, Palazzo Vecchio Taormina, Donna Coraly a Siracusa, MarePineta Resort a Milano Marittima, Rosaria Marazzi Hotels con Rmh Modena Raffaello appena aperto, Rmh Modena Des Arts e Rmh Lopud Lafodia in Croazia, Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como, La Spa dell’Helvetia & Bristol a Firenze, Riva del Sole Resort & Spa a Castiglione della Pescaia, Numa Group. Tra gli enti del turismo, l’Ente del Turismo di Lugano, Lugano Region.

Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche ha collaborato con Fiera Milano per diverse edizioni come ufficio stampa turismo trade e consumer per la Bit e ha curato il lancio di Borgo Egnazia in Puglia dal 2011 al 2015.