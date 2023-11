A maggio Atm Dubai 2024: protagonista il turismo di lusso

Sarà il luxury travel uno dei temi centrali dell’Arabian Travel Market 2024, che si terrà dal 6 al 9 maggio a Dubai. D’altra parte il mercato dei viaggi di lusso in Medio Oriente si sta evolvendo rapidamente, estendendosi oltre le classiche esperienze turistiche per incorporare patrimonio, innovazione e sostenibilità. Esperti di turismo provenienti da tutto il mondo punteranno dunque i riflettori sull’alta gamma.

Secondo il White Paper Global Travel & Tourism 2023 i viaggiatori con un’elevata capacità di spesa turistica sono disposti a pagare un extra per esperienze che non hanno un impatto dannoso sulle comunità o sugli ecosistemi in cui si trovano. Nel dettaglio della macro-regione del Middle East, più di tre quinti (61%) dei residenti negli Emirati Arabi Uniti affermano di essere disposti a pagare un extra per esperienze turistiche responsabili, ecologiche e sostenibili, a dimostrazione che i consumatori non vedono più il segmento del lusso come un uso sconsiderato dell’effimero.

All’Atm 2024, focalizzato su questo prezioso segmento di mercato, hanno già dato la loro conferma di partecipazione brand di riferimento come Atlantis The Palm di Kerzner International, Mandarin Oriental Dubai, Jumeirah International, Air Charter Service, Hyatt International, Mayfair Jets, Minor Hotel Group, Nirvana Holding, The Leading Hotels of the World e Desert Gate Tourism.

Danielle Curtis, direttrice dell’esposizione Arabian Travel Market, ha sottolineato: «Incorporando i viaggi di lusso come sotto-tema di Atm 2024, intendiamo allineare il nostro evento con il futuro dei viaggi. Questo segmento fungerà infatti da lente d’osservazione attraverso la quale potremo vedere non solo esperienze stravaganti ma anche scelte eco-consapevoli, conservazione culturale e tecnologie all’avanguardia».

Secondo i dati di Grand View Research, nel 2022 il valore del settore globale dei viaggi di lusso ammontava a circa 1,28 trilioni di dollari. Si prevede che il mercato assisterà a un tasso di crescita annuale composto del 7,7% nel periodo 2023-2030.