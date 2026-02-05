A marzo decolla Airidea: farà base a Genova

05 Febbraio 13:46 2026

Con lo slogan “Il tuo volo parte da casa” debutta nei cieli italiani Airidea, la nuova compagnia aerea regionale italiana di base a Genova e destinata a potenziare i collegamenti soprattutto lungo le rotte del nord-est italiano anche se l’obiettivo è di assicurare una migliore connettività aerea tra città medio-piccole senza dover passare per i grandi aeroporti.

Dal suo hub – il Cristoforo Colombo di Genova – la compagnia comincerà a operare i primi voli dal prossimo marzo con una capacità a bordo di 18 posti. Si tratta di velivoli ideali per coprire rotte brevi e atterrare in aeroporti minori con piste corte.

Nella pianificazione preannunciata sulla stampa specializzata, Airidea servirà collegamenti giornalieri sulle tratte da Genova per Milano, Bologna, Rimini, Trieste, Venezia, Aosta, Oristano e in vista della stagione estiva volerà anche sulla rotte Genova-Olbia e Genova-Ajaccio (Corsica). A breve verranno anche ufficializzate le tariffe.

Riguardo alla proprietà Airidea è una società privata non quotata costituita agli inizi di quest’anno da un team di professionisti con esperienza nel settore dell’aviazione commerciale e nella consulenza aziendale. Si avvale della collaborazione di partner esteri come la compagnia olandese Ais Airlines, anche se risulta, a tutti gli effetti, una startup italiana.

