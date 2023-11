Crociere, grande festa a Miami per il battesimo di Norwegian Viva

Norwegian Cruise Line festeggia il battesimo di Norwegian Viva, la nuova nave della compagnia, la seconda dell’innovativa Prima Class.

La nave, che ha debuttato lo scorso agosto in Europa, con più di 294 metri di lunghezza e una capacità di 3.099 ospiti, propone attività uniche e divertenti come lo scivolo Viva Speedway (a tre piani), ristorazione di alto livello con 11 ristoranti esclusivi, e ha al suo interno un’impressionante collezione artistica, è stata battezzata a Miami.

«Battezzare Norwegian Viva a Miami è un evento incredibilmente speciale per molti di noi di Ncl, non solo perché Miami è la nostra casa, ma anche perché abbiamo la possibilità di condividere questo momento con e nostre famiglie e amici», ha detto David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line, che ha aggiunto: «Lanciare una nave non è un’impresa individuale. Sono estremamente grato all’intera squadra Ncl, ai nostri partner e allo spettacolare team che ha contribuito alla creazione di Norwegian Viva e che si impegna sempre ad assicurare eccezionali esperienze di vacanza per i nostri ospiti».

Padrino d’eccezione per la cerimonia/festa il cantante portoricano Luis Fonsi, divenuto famoso per la lunga lista di successi mondiali, tra cui il pluripremiato brano “Despacito”e cinque volte vincitore dei Latin Grammy. Fonsi ha intrattenuto i 1.500 ospiti della serata con i suoi successi insieme a Paulina Rubio, Marcello Hernandez e Pedro Capó.

«È veramente un onore celebrare la magnifica Norwegian Viva in un autentico stile latino a Miami e a fianco di altri artisti latini di alto livello. Noi le daremo un’adeguata despedida prima che faccia il suo debutto nella mia città di origine, San Juan, in Porto Rico». Ha sottolineato il cantante.

La nave, partita da Miami per il viaggio inaugurale, verrà riposizionata a San Juan, Porto Rico, il 15 dicembre e sarà la più nuova nella destinazione. Fino a marzo 2024, opererà viaggi da sette giorni con soste in diversi porti, gli ospiti si sveglieranno ogni mattina in una nuova isola tropicale paradisiaca con tappe a Tortola, Isole Verigini Britanniche; St. John’s, Antigua; Bridgetown, Barbados; Castries, St. Lucia; Philipsburg, St. Maarten e St. Thomas, Isole Vergini Britanniche. Ad aprile 2024, tornerà con itinerari nelle isole del Mediterraneo e in Grecia.

«Come compagnia, abbiamo vissuto un anno leggendario con il debutto delle navi di nuova generazione all’interno di tutte e tre i nostri brand: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises», ha dichiarato Harry Sommer, president e chief executive officer di della holding. E ha concluso: «L’aggiunta di Norwegian Viva eleva ulteriormente la nostra flotta di livello mondiale, offrendo ai nostri ospiti d’eccezione un altro incredibile modo per godersi la vacanza, vivere nuove esperienze e creare ricordi indimenticabili. Dal lancio ad agosto, la soddisfazione iniziale degli ospiti di Norwegian Viva ha sorpassato ogni nuova arrivata della flotta Ncl, una testimonianza che dimostra non solo quanto sia incredibile questa nave, ma anche il livello eccezionale del servizio e l’attenzione data dall’incredibile equipaggio a bordo».