A Milano Centrale primo hotel di lusso in una stazione

Sarà la stazione centrale di Milano a ospitare la prima struttura alberghiera di alto profilo all’interno di uno scalo ferroviario pensata per una clientela internazionale leisure e business.

Il progetto, ideato, promosso e sviluppato da Grandi Stazioni Retail si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana volta ad ampliare e diversificare l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto all’interno delle stazioni.

Dopo un processo di selezione, coordinato dal team Hotels di Cushman & Wakefield, sarà Pacini Group Spa a gestire l’hotel che sarà affiliato a un marchio alberghiero internazionale di primo piano.

«Siamo orgogliosi di annunciare oggi un progetto unico nel panorama nazionale – dichiara Elena Sorlini, ceo di Grandi Stazioni Retail – L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate».

Per la progettazione architettonica dell’intera struttura, Grandi Stazioni Retail ha scelto lo studio Rma dell’architetto Roberto Murgia mentre per il design degli interni, Pacini Group ha coinvolto lo Studio Marco Piva, realtà di riferimento nel panorama internazionale del design e dell’ospitalità di alto livello.

Emidio Pacini, ceo e Founder di Pacini Group: «Portare per la prima volta l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come la Stazione Centrale di Milano, significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale. La selezione da parte della proprietà conferma il nostro ruolo di qualificato partner industriale in grado di sviluppare e gestire progetti complessi di alto profilo, valorizzando asset unici attraverso un’offerta distintiva e di qualità».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Grandi Stazioni Retail