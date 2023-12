A Milano il 10° anniversario di Global Gsa

Un affollato anniversary party negli uffici Gdsm Global di Milano ha celebrato i primi 10 anni di Global Gsa, la società di rappresentanze turistiche fondata da Manlio Olivero, che ne è presidente e ceo.

Un’ottantina di operatori, tra agenzie di viaggi, tour operator, network e business travel center, erano presenti alla serata che ha suggellato un intero anno di eventi dedicati al trade attraverso la penisola, con tappe a Napoli, Bologna, Genova, Roma, Bari, Torino, Verona, Treviso, condotti con lo spirito di enfatizzare la centralità del valore delle relazioni nel mercato.

«Da 10 anni, Global Gsa è al fianco delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fornendo supporto quotidiano attraverso un help desk altamente qualificato e un sales team operativo sul territorio – ha affermato Manlio Olivero – Abbiamo scelto di celebrare questo importante traguardo con una serie di eventi che ci hanno permesso di rafforzare i legami con i nostri partner e presentare le ultime novità dei brand rappresentati».

Un concetto ripreso anche da Patrizia Ribaga, managing director di Global Gsa: «Le relazioni sono al centro del nostro approccio al mercato. Vogliamo offrire un supporto di eccellenza alle agenzie, con un team di professionisti e un ventaglio di prodotti e servizi di assoluto valore».

Saldamente consolidatasi nel corso degli anni, Global Gsa chiude il 2023 con una crescita superiore al 20% rispetto al 2019, che era già stato un anno eccezionale. L’azienda oggi vanta due sedi, a Milano e a Madrid, uno staff di oltre 40 persone e un portfolio di 14 brand che spaziano dall’autonoleggio, con Hertz, Dollar, Trhifty e FireFly, alle compagnie aeree Kenya Airways e Aircalin, dalle crociere fluviali AmaWaterways al dmc dello Sri Lanka e delle Maldive Ayubowan Tours, oltre alle partnership strategiche con Italo Ntv (per il mercato spagnolo), Booking e MyParking.

Quale migliore occasione del decennale, allora, per riavvolgere il nastro della storia della società e fare il punto su novità e sfide future con il suo fondatore Manlio Olivero, volto storico del turismo italiano, con una lunga esperienza alle spalle.

Come è nata Global Gsa e come ha scelto questo nome per la società?

«Global Gsa è un’azienda dall’animo giovane, 10 anni appena compiuti, ma ha radici profonde, in quanto nasce da un’esperienza di trent’anni. Negli anni ’80 ho contribuito a portare in Italia il modello del gsa e a lanciare sul mercato brand importanti di compagnie aeree e non solo. Dieci anni fa ho deciso di fondare Global Gsa, con l’obiettivo di unire il valore delle persone al potenziale dell’innovazione, puntando sempre all’elevata qualità dei servizi offerti. Ho scelto un nome semplice ma ricco di significato. Global rappresenta infatti il nostro impegno nel mercato globale, dove lavoriamo con partner di tutto il mondo, ma con una conoscenza profonda del nostro mercato locale».

Quali sono i successi più importanti conseguiti in questi 10 anni?

«In questi 10 anni di Global Gsa abbiamo raggiunto successi importanti, contribuendo significativamente alla crescita dei nostri partner, grazie alle nostre azioni costanti di vendita e commercializzazione sul mercato. Inoltre, abbiamo ampliato progressivamente il ventaglio delle nostre rappresentanze, che ad oggi vantano 14 brand di rilievo internazionale».

Ci sono novità relative ai partner che rappresentate?

«Aircalin ha appena celebrato i suoi 40 anni di attività. Kenya Airways ha aumentato ulteriormente le frequenze da Londra, offrendo due voli giornalieri. Rimangono giornalieri i voli da Amsterdam e da Parigi per Nairobi. Hertz sta continuando a investire nella transizione ecologica, offrendo un’ampia gamma di veicoli elettrici disponibili per il trade. AmaWaterways lancerà il 2024 con un ampio programma di itinerari e partenze in Europa e nel mondo, in grado di rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggi che vogliono offrire un servizio di qualità che sappia sorprendere e coccolare i propri clienti. Mentre Ayubowan Tours ha introdotto nuovi tour in Sri Lanka per la Pasqua e l’estate 2024 con guida in italiano e tariffe molto vantaggiose riservate al trade».

Avete nuove partnership in vista?

«Stiamo continuando a lavorare per ampliare il numero delle nostre rappresentanze e offrire un portfolio di servizi sempre più ampio ai nostri partner».

Quali sono i punti di forza di Global Gsa che vi differenziano sul mercato nei confronti del trade e dei vostri partner?

«Per prima cosa, Global Gsa si distingue per il suo ventaglio unico in termini di rappresentanze, che coprono a 360 gradi tutte le esigenze delle agenzie di viaggi: dalle compagnie aeree, al noleggio auto, alle crociere, all’hôtellerie, treni e destinazioni. Questo permette alle agenzie di semplificare i processi e affidarsi a noi come partner di fiducia per una molteplicità di servizi ed esigenze. Un nostro indiscutibile punto di forza è l’help desk di assoluto valore, basato qui a Milano, che supporta quotidianamente il trade con un livello altissimo di competenza e professionalità. Parallelamente, la nostra forza vendita, composta da consulenti dipendenti, garantisce una copertura capillare dei territori italiano e spagnolo, dove siamo presenti con i nostri uffici, con una profonda conoscenza dei prodotti e del mercato».

Quali sono le sfide per il prossimo futuro?

«La nostra sfida per il futuro è connettere il profondo know how maturato dal nostro management di grande esperienza con lo spirito innovativo del nostro team giovane. Continueremo a investire nella tecnologia e nelle persone, offrendo servizi di alto livello che ci contraddistinguono sul mercato».