A Milano Malpensa l’opening dell’hotel Dolce by Wyndham

La catena di hotel in franchising Wyndham Hotels & Resorts ha annunciato l’apertura di Dolce by Wyndham Milan Malpensa. La struttura offre 207 camere ed è il primo hotel in Italia del brand Dolce by Wyndham, in seguito all’ampliamento della collaborazione con Zeus International.

Dolce by Wyndham è presente in altre importanti località come Danimarca, Grecia, Portogallo, Germania, Brasile, Vietnam, Stati Unti e altri paesi. Situato in prossimità dell’Aeroporto Milano Malpensa, l’hotel è ideale per chi ricerca un soggiorno che abbini un paesaggio di bellezza naturale a numerosi luoghi d’interesse culturale e storico.

Vassilis Themelidis, direttore regionale Sud e Est Europe, Wyndham Hotels & Resorts, commenta: «Dolce by Wyndham a Milano Malpensa è un gioiello nella collezione del nostro brand Dolce by Wyndham e offre una dimostrazione concreta del nostro impegno a creare sempre più scelta per i nostri ospiti. Prevediamo un grande successo per il brand in Italia in quanto risponde alle esigenze di chi viaggia sia per piacere che per affari, offrendo un ambiente esclusivo e stimolante per ogni tipo di soggiorno».

L’hotel offre un ristorante e bar, cinque sale riunioni attrezzate che possono accogliere fino a 400 ospiti.