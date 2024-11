A Milano torna il roadshow “Amazing Thailand”

Guida Michelin Italia: i ristoranti che valgono il viaggio Michelin incorona i nuovi re della ristorazione italiana. La celebre guida rossa ha presentato la sua edizione 2025, dove spiccano 36 nuove stelle e viene premiata anche la cucina green.... The post Guida Michelin Italia: i ristoranti che valgono il viaggio first appeared on ViaggiOff.

Mostre immersive, l’ultima moda: giro d’Europa tra i musei Ikono Lasciarsi stupire, giocare con l’ambiente circostante, “perdersi” tra colori, installazioni di luce, oggetti e scenografie che sembrano usciti da una pagina di Alice nel Paese delle meraviglie, o di storie... The post Mostre immersive, l’ultima moda: giro d’Europa tra i musei Ikono first appeared on ViaggiOff.

Malesia d’inverno tra skyline, street food, natura e spiritualità Via dall’inverno rigido verso altre latitudini esotiche: per chi è in cerca di un viaggio per i prossimi mesi l’Oriente offre numerose suggestive possibilità. Una di queste è la Malesia,... The post Malesia d’inverno tra skyline, street food, natura e spiritualità first appeared on ViaggiOff.