A Napoli debutta la nave ad alta velocità Snav Sirius

Nel porto di Napoli arriva Snav Sirius, la prima unità high speed craft (hsc) denominata monocarena di ultimissima generazione progettata e realizzata da Intermarine SpA destinata a far parte della flotta Snav per rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio nel golfo di Napoli. Si tratta di una nave moderna, dotata di tutti i comfort, per offrire a turisti e pendolari traversate veloci, piacevoli e sicure in ogni condizione meteo.

«Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per ridurre l’impatto ambientale – ha affermato Giuseppe Langella, amministratore delegato di Snav – La tutela dell’ambiente è uno dei principali obiettivi del gruppo Msc e l’arrivo di Snav Sirius è la testimonianza del nostro impegno anche nel golfo di Napoli dove opereremo per far crescere la qualità del servizio puntando alla progressiva riduzione dell’impatto ambientale e migliorando il servizio per l’utenza».

Design, velocità, sicurezza, efficienza nei consumi, stabilità e comfort a bordo sono le principali qualità della nave, che completerà in questi giorni le previste visite e ispezioni per entrare in servizio appena ottenute le necessarie autorizzazioni dalle Autorità preposte.

Il sistema propulsivo della nave è costituito da 4 motori e 3 generatori omologati Imo III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione completi di sistema Scr (Selective Catalytic Reduction) capaci di abbattere sensibilmente le emissioni. Gli stessi motori e generatori possono essere alimentati anche con biocarburante il cui uso contribuisce a ridurre fino al 90% le emissioni di Co2 (Well to Wake).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Snav