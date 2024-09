A Paestum la XXVI edizione della Bmta dal 31 ottobre al 3 novembre

Tutto pronto per la 26esima edizione della Bmta, Borsa mediterranea del turismo, che si terrà a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre prossimo. Dopo oltre 25 anni si conferma tra i principali eventi a livello internazionale nel suo genere, nonché appuntamento ormai irrinunciabile per archeologi e operatori turistici e culturali non solo dei Paesi del Mediterraneo, che si incontrano per discutere di fruizione, gestione, valorizzazione del patrimonio archeologico e di turismo culturale.

Dal 2021 la Borsa viene ospitata grazie al Comune di Capaccio Paestum presso il Next, ex tabacchificio Cafasso, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti, oggi riqualificato per ospitare manifestazioni fieristiche. Qui, in occasione della prossima Bmta, si terrà il salone espositivo dedicato al patrimonio archeologico, con la partecipazione di istituzioni, Regioni e Comuni, organizzazioni di categoria, associazioni professionali e culturali, aziende e consorzi turistici.

Numerose le regioni presenti con propri stand come Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. A completare i territori Roma Capitale con il Municipio X sede del Parco Archeologico di Ostia Antica, Città Metropolitana di Roma, Parco Geominerario della Sardegna, Provincia di Trento, Comune di Napoli.

Il ministero della Cultura sarà presente con uno stand di 350 mq tra esposizione, laboratori didattici e sala incontri, oltre all’ampia area limitrofa con numerosi Parchi e Musei. Tra cui, per la prima volta, il Parco archeologico di Pompei, il Museo nazionale romano, il Parco archeologico dell’Appia Antica e i confermati Parco archeologico del Colosseo, Soprintendenza nazionale del patrimonio subacqueo, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Parchi archeologici di Paestum e Velia, Parchi archeologici di Sibari e Crotone, Parchi archeologici di Cerveteri e Tarquinia, Parco archeologico dei Campi Flegrei, Parco sommerso di Gaiola, Mav di Ercolano e Fondazione Mont’e Prama, Museo de arqueología de Catalunya.

La Regione Campania sarà protagonista con uno stand di 160 mq a cura dell’Assessorato al turismo e della direzione generale per le Politiche culturali e il turismo, per dare risalto non solo al patrimonio archeologico dei grandi attrattori, ma soprattutto delle aree interne. Grande attesa anche per Napoli Salerno Airports Gesac, che presenterà ai buyer esteri il neo aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, di recente operativo. Tra i Paesi esteri presenti il Vaticano, la Cina, la Libia e la Siria.