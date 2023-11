A Roma aprirà il Cloud7 Hotel: collaborerà con l’Accademia di Belle Arti

Il Cloud7 Hotel Roma di Kerten Hospitality, che gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, e vari brand f&b, diventa anche un hub sociale che darà uno spazio espositivo a talenti locali e collaborerà con l’Accademia di Belle Arti. In particolare le opere di quattro artisti romani – Alessandro Calizza, Giovanni Lo Castro, Ilich Arnone e Federico Russo – saranno ospitate in modo permanente all’interno dell’albergo.

Per creare un legame profondo con il quartiere e incarnare e rendere viva la storia e l’arte di Roma, Kerten Hospitality ha collaborato con la giovane curatrice e storica dell’arte romana Agnese Landolfo. Nata e cresciuta a Roma e con un master in storia dell’arte, è esperta nella scoperta di artisti emergenti, spazi artistici indipendenti e artigiani locali. Landolfo sarà a capo della partnership artistica del Cloud7 Hotel Roma, lavorando con artisti romani under 35 e creando una rete di artisti in tutta la città.

Oltre ad accogliere gli ospiti, il Cloud7 Hotel Roma – che si estende su cinque piani per oltre 1600mq, nel cuore del centro storico di Roma, tra via di Pietra e via del Corso, a pochi passi dal Pantheon, dalla Fontana di Trevi e da Piazza di Spagna – risponderà a partire dall’estate 2024 alle richieste degli abitanti del quartiere di creare uno spazio per la comunità nel centro turistico di Roma, agendo come uno spazio comune per educare e ispirare.

Grazie alle sue collaborazioni artistiche locali e all’apertura al quartiere, Cloud7 Hotel Roma colmerà la crescente distanza tra romani e turisti, mettendoli in contatto attraverso l’amore condiviso per l’arte, la cultura e la comunità. Sarà inoltre pienamente sostenibile, rispettando l’ambiente e prestando attenzione estrema al risparmio di acqua ed energia.

La ristrutturazione del precedente edificio, risalente ai primi del Novecento ed ex sede del Banco di Roma, ha richiesto un investimento di oltre quattro milioni di euro.

Rispondendo alla domanda di uno spazio accogliente e socialmente impegnato nel centro della città, al Cloud7 Hotel Roma sia gli ospiti della struttura sia i cittadini romani potranno ritrovarsi, socializzare e godere di opere d’arte e mostre, realizzate grazie a collaborazioni con artisti locali e con l’Accademia delle Belle Arti. Per la prima volta nella zona, la partnership della struttura con l’Accademia – una delle più importanti scuole d’arte visiva d’Italia – vedrà dieci studenti selezionati per partecipare a un “art takeover”. Gli studenti daranno il loro tocco creativo ai corridoi e agli ascensori della storica struttura, invogliando gli ospiti, i turisti in visita e gli abitanti del luogo a godersi la nuova ed entusiasmante esposizione.

«Siamo orgogliosi di creare, attraverso la riqualificazione di uno storico palazzo nel cuore di Roma, uno spazio che offre un servizio alberghiero d’eccellenza, in una delle città centro del turismo mondiale, ma che riesce al contempo a essere parte integrante e vitale del quartiere e della città che lo ospita. Il nostro auspicio è che il Cloud7 Hotel possa diventare un luogo di socialità per i residenti e un centro artistico per la comunità di artisti romani. Ringraziamo inoltre l’Accademia di Belle Arti per la disponibilità a collaborare in questo percorso», ha affermato Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa.

Poiché l’arte è un punto focale dell’hotel e del marchio Cloud7, sono stati selezionati anche quattro artisti che lasceranno la loro impronta creando opere di grande impatto. Alessandro Calizza catturerà l’attenzione della hall d’ingresso con un’opera illusoria in 3D che fonde un murale con un’interpretazione contemporanea di una scultura storica. Giovanni Lo Castro realizzerà un’installazione multimediale interattiva per Grab&Go, giocando con la luce e incarnando il dinamismo del concept. Allo stesso tempo, le opere d’arte a tecnica mista di Ilich Arnone ammorbidiranno lo spazio aggiungendo calore e promuovendo la convivialità. L’artista Federico Russo ha disegnato 20 incisioni in edizione limitata per altrettante camere dell’hotel, raffiguranti la ricca storia di Roma stratificata con sprazzi di colore e contemporaneità.

Le audaci opere d’arte e le sculture presenti in tutta la proprietà e nel giardino pensile saranno reinterpretazioni contemporanee delle antichità della città storica. L’arte influenza anche il design della proprietà, che rende omaggio al Giudizio Universale di Michelangelo ed è influenzato dal Rinascimento italiano. L’iconico affresco è stato tema centrale di ispirazione, immaginato attraverso una lente contemporanea. Ne è un esempio il crescendo dell’opera verso il cielo, che è l’ispirazione principale per il tetto dell’hotel.