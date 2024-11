A Roma la tre giorni internazionale di “Airports Innovate 2024”

Al via a Roma, presso l’aeroporto di Fiumicino, la conferenza “Airports Innovate 2024”, una tre giorni molto significativa per delineare il futuro dei sistemi aeroportuali nel mondo. Organizzato da Aci Europe, congiuntamente con Aci World, l’evento viene ospitato da Aeroporti di Roma.

In programma interventi di ricercatori, analisti, visionari e start up della comunità del trasporto aereo mondiale per contestualizzare gli scenari futuri del trasporto aereo con soluzioni innovative, strumenti rivoluzionari e know-how da tutto il mondo. Tra i principali argomenti che verranno analizzati, un posto di rilievo lo avrà l’intelligenza artificiale generativa e il suo utilizzo, le soluzioni e gli strumenti da mettere in campo per vincere la sfida della sostenibilità degli aeroporti, le innovazioni per una operatività al servizio della passenger experience, la mobilità aerea avanzata e il futuro dell’energìa negli aeroporti.

Il padrone di casa, Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma, ha commentato: «Il vero Dna di Aeroporti di Roma è l’innovazione: il nostro modello di “Open Innovation” è un punto di riferimento nel settore dell’aviazione e promuove la collaborazione con centinaia di startup in tutto il mondo. Ospitare quest’edizione dell’Aci Airports Innovate a Roma Fiumicino è un onore e attesta il nostro impegno a modellare l’aeroporto del futuro. L’evento è la piattaforma perfetta per scambiare idee, condividere le competenze e sfruttare la creatività collettiva per reimmaginare il futuro dei viaggi aerei con la comunità aeroportuale globale».

Da parte sua Olivier Jankovec, director general di Aci Europe, ha dichiarato: «Il settore aeroportuale è orientato in modo unico verso l’innovazione e sono sempre più numerosi gli scali che istituiscono Innovation Hub propri per coltivare e sviluppare soluzioni per l’aviazione di prossima generazione. Noi di Aci Europe sosteniamo questo processo con il nostro Innovation and Technology Forum, che riunisce la comunità degli innovatori aeroportuali in incontri a margine di Airports Innovate 2024».

«Questo evento, risultato della collaborazione con le nostre gemelle Aci Asia-Pacific & Middle East e Aci World – ha proseguito – mira ad accelerare l’innovazione e assicura ai nostri membri un punto d’accesso unico alle idee più nuove e originali da tutte le regioni del mondo. Il convegno ci offrirà sessioni illuminanti che di certo genereranno un dibattito vivace e proficuo foriero di idee innovative».