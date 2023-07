A Singapore l’opening del Metropolitan by Como Hotels

A settembre prossimo aprirà in soft opening il Como Metropolitan Singapore, parte del Gruppo Como di Christina Ong. L’hotel aprirà poi in fasi successive e mixerà ospitalità, moda, benessere e cucina.

Si tratta di una struttura da 156 camere con vista sulla città. La proprietà è situata all’interno di Como Orchard, il nuovissimo edificio del brand di 19 piani, che sorge nel cuore di Singapore, su Bideford Road.

Como Orchard ospiterà dunque gli 11 piani di alloggi di lusso del Metropolitan Singapore, un rooftop bar con piscina per gli ospiti, oltre a piani per la ristorazione, un centro benessere e negozi di moda.

La Spa è firmata Como Shambhala: è uno spazio di oltre 800 metri quadri, dedicato al benessere olistico. Offre trattamenti luxury e propone diverse attività come yoga, pilates, gyrotonic, palestra, fitness funzionale e nutrizione.

Saranno tre i ristoranti all’interno dell’edificio Como Orchard. Un debutto internazionale è l’amata steakhouse coreana stellata Cote di New York e Miami, del ristoratore Simon Kim, che accompagna i piatti di carne con cocktail d’autore e una selezione di vini. Como Cuisine servirà piatti classici per tutto il giorno con specialità di Singapore, oltre a piatti salutari della celebre Shambhala Cuisine. Al suo debutto in Asia c’è anche il pasticcere francese di fama internazionale Cédric Grolet, che servirà le sue creazioni nella pasticceria al primo piano.

Con due piani dedicati al fashion retail curato dalla boutique multimarca Club 21, i visitatori troveranno collezioni dinamiche e stagionali e partnership pop-up. I personal shopper saranno disponibili per aiutare a orientarsi negli acquisti: gli ospiti dell’hotel se li vedranno consegnati nel proprio guardaroba.