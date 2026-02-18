A Sorrento riapre il Grand Hotel Flora dopo il restyling

Lo storico Grand Hotel Flora di Sorrento si rifà il trucco ed è pronto a riaprire le sue porte ad aprile 2026 come design hotel quattro stelle completamente rinnovato dallo studio Giuliano Andrea Dell’Uva.

Con un magnifico rooftop panoramico, il nuovo Grand Hotel Flora si prepara a essere un idirizzo iconico in città, pensato anche per un nuovo pubblico internazionale alla ricerca di un’alternativa contemporanea nel contesto, oggi troppo affollato, della Costiera Amalfitana.

Fondato negli anni Sessanta e gestito per lungo tempo dalla famiglia Mascolo, il Grand Hotel Flora è stato per decenni un indirizzo storico dell’ospitalità locale. Oggi, con l’ingresso nella gestione operativa della terza generazione, l’hotel avvia un processo di trasformazione profondo che ne rinnova identità e posizionamento, mantenendo un forte legame con la propria storia.

Il progetto di ristrutturazione integrale dà spazio a un modello di ospitalità contemporanea, lifestyle-driven e attenta al design, in equilibrio tra restauro e contemporaneità.

IL CALORE DI UNA CASA, IL COMFORT E L’ELEGANZA DI UN HOTEL

La nuova lobby accoglie gli ospiti come una grande casa sorrentina, una casa di famiglia con il suo pianoforte storico restaurato, gli arredi vintage disegnati da Gianfranco Frattini e un camino in ceramica bianca.

Le sfumature di blu del mare di Sorrento caratterizzano la pavimentazione in cotto smaltato a mano del grande ingresso, mentre la scala leggera disegnata alla fine degli anni ’60, elemento identitario dell’edificio, oggi si affaccia su un elegante giardino con palme dattilifere e agrumi. In tutte le decorazioni è presente la mano degli artigiani locali.

Per gli ospiti, 121 camere totali di cui 14 suite con ampie terrazze solarium vista mare, arredi eleganti e ceramiche vietresi, elemento identitario della tradizione locale.

La proposta gastronomica celebra i sapori del territorio, con una cucina attenta alla qualità e alla freschezza degli ingredienti. Al piano terra, il Bistrot Silva accoglie gli ospiti in un ambiente elegante e rilassato, affacciato sulla grande piscina.

Nel rooftop – apertura prevista per giugno 2026 – con vista sul Golfo, è stata restaurata l’originaria piscina degli anni Sessanta ispirata all’opera di Gio Ponti. Nella terrazza il pizza & mixology bar Oliva serve aperitivi e cene al tramonto.

«Questo progetto nasce dal desiderio di restituire al Grand Hotel Flora lo spirito e il fascino delle sue origini, lavorando in equilibrio tra memoria e contemporaneità. Ci siamo ispirati alle immagini di un film girato qui negli anni Cinquanta e ai racconti della famiglia che da generazioni porta avanti una tradizione autentica di ospitalità. È un progetto che celebra il sapere artigiano locale e un’idea di accoglienza calda, domestica e profondamente legata a Sorrento» racconta Giuliano Andrea Dell’Uva, direttore della ristrutturazione.

Il Grand Hotel Flora si propone come un punto di partenza ideale per scoprire Sorrento e il suo territorio. Non solo un luogo dove soggiornare, ma una base da cui vivere il Golfo di Napoli e la Costiera anche attraverso esperienze curate e personalizzate lontane dai cliché più prevedibili.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Grand Hotel Flora