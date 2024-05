A The Red Sea l’opening del Nujuma Ritz-Carlton Reserve

The Red Sea, la lussuosa destinazione situata sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, il 26 maggio ha inaugurato il suo terzo resort, il Nujuma Ritz-Carlton Reserve.

«Nessun’altra meta offre una combinazione di paesaggi desertici e meravigliosi scenari marini come The Red Sea – ha dichiarato John Pagano, ceo di Red Sea Global, società sviluppatrice di The Red Sea – Gli ospiti del resort potranno iniziare la giornata con una passeggiata all’alba tra le montagne e i canyon, pranzare su un’isola remota per poi concedersi un rilassante trattamento spa nel pomeriggio. La sera, invece, potranno rilassarsi ammirando la magnifica volta celeste mentre ascoltano le storie di antichi pellegrini e commercianti che un tempo attraversavano queste terre».

Progettata da Foster and Partners, l’architettura di Nujuma si ispira alle forme sinuose delle conchiglie e utilizza materiali naturali dalle sfumature tenui che richiamano i colori del mare e della sabbia, oltre a pattern geometrici che ricordano il design tradizionale della regione.

«Nujuma è la settima struttura firmata Reserve, la collezione esclusiva del brand Ritz-Carlton diffusa in tutto il mondo e rappresenta un vero e proprio invito a intraprendere un viaggio all’insegna della scoperta – ha affermato Jenni Benzaquen, svp e global brand leader The Ritz-Carlton e The St. Regis Hotels & Resorts – Non vediamo l’ora che gli ospiti scoprano questo lussuoso rifugio, ideale per vivere un’avventura davvero trasformativa».

Raggiungibile in barca o idrovolante, Nujuma conta 63 alloggi fra overwater e beach villas, che dispongono da una a tre camere da letto, ampie zone giorno e piscine private con vista sul mare. Ogni villa è dotata di telescopi, permettendo agli ospiti di ammirare il cielo stellato comodamente dal proprio alloggio.

L’anno scorso The Red Sea ha accolto i primi ospiti presso il Six Senses Southern Dunes e, in seguito, nel The St Regis Red Sea Resort.

Una volta completata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8mila camere d’albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei aree interne. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, spazi dedicati all’intrattenimento, alla ristorazione e al tempo libero.

La foto pubblicata è stata inviata da Interface Tourism