A Tolone la nona edizione del Workshop France Méditerrannée

Sarà Tolone e la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra a ospitare la nona edizione (dal 17 al 19 novembre) del Workshop France Méditerrannée di Atout France, che riunirà gli operatori turistici francesi e i tour operator di 14 Paesi del Mediterraneo.

Per Atout France, questo evento biennale rappresenta un’opportunità per rafforzare le relazioni commerciali tra gli operatori turistici francesi e internazionali, nonché per illustrare il continuo rinnovamento dell’offerta turistica del Paese. Il programma di quest’anno, ideato in collaborazione con il Comitato regionale del turismo della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e l’Ufficio del turismo di Provence Méditerranée di Tolone, si inserisce in questa dinamica.

Nel corso del workshop circa 84 professionisti del turismo francesi avranno l’opportunità di incontrare gli operatori turistici di 14 mercati di riferimento tra cui l’Italia, la Grecia e la Spagna; e ancora Portogallo, Croazia, Slovenia, Montenegro, Turchia, Israele, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Libano selezionati dai team di Atout France, in base alla loro strategia di sviluppo.

Questi mercati locali e di medio raggio rappresentano circa 19 milioni di arrivi turistici, ovvero circa il 23% dei visitatori stranieri in Francia nel 2022 e quasi il 20% delle entrate turistiche internazionali per la Francia come destinazione (quasi 11 miliardi di euro).

France Méditerranée sarà anche l’occasione per mostrare gli sforzi compiuti dai professionisti per consolidare l’attrattiva della Francia come destinazione: sfruttando i grandi eventi (i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024) per offrire un turismo più accessibile e inclusivo, incarnando un’offerta turistica francese più sostenibile e in sintonia con la clientela internazionale, sia per il turismo leisure che per quello d’affari.

Il programma offerto ai partecipanti prevede presentazioni digitali, cinque pre-tour per consentire agli operatori turistici internazionali di scoprire l’offerta turistica della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e due sessioni di incontri tra professionisti francesi e influencer internazionali per mostrare il meglio che la Francia ha da offrire.

Caroline Leboucher, direttrice generale di Atout France, spiega: «Insieme a France Méditerranée, Atout France riunisce quest’anno a Tolone 220 professionisti del turismo. Il successo di questo evento testimonia il forte interesse degli operatori turistici per la destinazione Francia e la loro curiosità per gli ultimi sviluppi della nostra offerta turistica. Grazie al programma elaborato dai team di Atout France in collaborazione con il Comitato Regionale del Turismo Provenza-Alpi-Costa Azzurra e l’Ufficio del Turismo della Provenza Méditerranée di Tolone, domanda e offerta si incontrano per favorire gli scambi, la condivisione di esperienze e le opportunità di business. Ciò è ancora più importante nella prospettiva che la Francia ospiti i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024».