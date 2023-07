A Torino Airport il più grande impianto fotovoltaico in uno scalo italiano

L’aeroporto di Torino è sempre più sostenibile. È entrato in funzione l’11 luglio il più grande impianto fotovoltaico su tetto in un aeroporto italiano, costituito da 3.651 moduli che coprono una superficie complessiva pari a 6.454 metri quadri, come un campo da calcio.

Il nuovo impianto sarà in grado di generare a pieno regime fino al 12% del fabbisogno annuale dello scalo, ovvero fino al 60% circa del consumo orario in una giornata assolata. L’energia elettrica prodotta dall’impianto con la potenza del sole consentirà all’aeroporto di Torino di evitare l’emissione di 406 tonnellate di Co2 all’anno, l’equivalente di 13.552 alberi.

Grazie a una longevità fino a 40 anni e a un indice di prestazione molto elevato, i moduli fotovoltaici installati sono tra i più efficienti sul mercato: sono infatti progettati per produrre il 60% di energia in più a parità di spazio per oltre 25 anni, offrono un’alta resistenza meccanica agli agenti deterioranti e non generano il fenomeno dell’abbagliamento. La realizzazione e il collaudo in tempi rapidi del nuovo impianto sono stati resi possibili anche grazie al ruolo e all’impegno dell’Enac a favore della decarbonizzazione del settore.

«Torino Airport dà ulteriore concretezza al proprio piano di sostenibilità e conferma l’impegno ‘Change is possible’ del Gruppo Sagat – osserva Elisabetta Oliveri, presidente di Torino Airport – La messa in funzione del nuovo impianto fotovoltaico segna un momento importante di avanzamento nella realizzazione del nostro piano industriale, di cui sostenibilità e innovazione tecnologica sono due fondamentali pilastri, insieme alle molte altre azioni volte a mitigare gli effetti del cambiamento climatico che stiamo realizzando e che confermano l’eccellenza dell’aeroporto di Torino sul fronte della sostenibilità».

«Questa è un’altra tappa del processo di decarbonizzazione del settore del trasporto aereo – nota Pierluigi Di Palma, presidente Enac – Un percorso che vede coinvolti tutti gli aeroporti italiani e che conferma l’impegno di Enac per la riconciliazione tra il trasporto aereo e l’ambiente. Diamo piena attuazione, pertanto, alla missione dell’Enac che prevede lo sviluppo dell’equa competitività nel rispetto dell’ambiente».

Il nuovo impianto fotovoltaico rappresenta un avanzamento del percorso di sostenibilità ambientale “Torino Green Airport”, la roadmap di sostenibilità ambientale lanciata nel 2021 che comprende tutti gli interventi già implementati dallo scalo, in via di realizzazione e pianificati per il futuro, con l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni sotto il proprio controllo con largo anticipo rispetto alla scadenza del 2050.