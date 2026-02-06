A Venezia gli appartamenti Gabrielli Luxury di Starhotels

Starhotels porta a Venezia le sue residenze di lusso introducendo in città una nuova proposta di ospitalità complementare: i Gabrielli Luxury Apartments, pensati per chi desidera un soggiorno con maggiore autonomia e riservatezza, a pochi passi dalla laguna, ma lontano dalla folla.

All’interno di tre storiche palazzine adiacenti all’Hotel Gabrielli (Starhotels Collezione), si trovano le sei residenze reinterpretate con tocco contemporaneo dal designer milanese Andrea Auletta che ha creato rifugi perfetti per chi chiede di soggiorno indipendente, senza rinunciare al comfort dell’hotellerie di alto livello.

Ogni appartamento è concepito come una residenza indipendente: zona giorno separata, camere luminose, cucine completamente attrezzate, bagni con luce naturale. Tre le tipologie abitative:



– Gli One-Bedroom Prestige Apartments (39-55 m²), affacciati su Calle del Cagnoletto o su Calle Morosina, autentici e tranquilli scorci veneziani, offrono ambienti luminosi e ben proporzionati, con cucine in noce canaletto e marmo Fior di Pesco, con un’accogliente e raccolta zona giorno e una camera da letto silenziosa;



– Il Two-Bedroom Deluxe Apartment with Terrace (109 m²), articolato su tre piani, si distingue per l’ampiezza degli spazi, con due camere da letto separate e due bagni, e per l’altana panoramica privata che domina i tetti della città;



– Gli One-Bedroom Heritage Apartments Garden View (47-52 m²), affacciati sulla quiete del giardino dell’Hotel Gabrielli, con travi antiche a vista, doppia esposizione e un’atmosfera rarefatta che invita a un ritmo più lento.

«Con l’inaugurazione dei Gabrielli Luxury Apartments Starhotels compie un ulteriore passo a Venezia, ampliando la nostra offerta con un modello di ospitalità complementare all’hotel e sempre coerente con i valori del Gruppo: autenticità, cura del dettaglio e un profondo rispetto per il luogo in cui operiamo – commenta Salvatore Pisani, area general manager Venezia Starhotels – Queste residenze interpretano una nuova idea di soggiorno veneziano, più intimo e indipendente, senza rinunciare alla qualità e all’eccellenza che da sempre ci contraddistinguono».