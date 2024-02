AAA acquirente cercasi per TripAdvisor

Sulla porta di TripAdvisor spunta il cartello “Vendesi”. Lunedì scorso – secondo quanto riferisce il portale phocuswire.com – il colosso americano online di recensioni su viaggi, alberghi, ristoranti e prenotazioni ha creato un comitato ad hoc e annunciato di aver assunto un consulente finanziario, Centerview Partners, «per valutare eventuali proposte circa una potenziale transazione». Tradotto: AAA acquirenti cercasi.

Una mossa arrivata dopo che Liberty TripAdvisor Holdings – con sede a Englewood, in Colorado – ha comunicato che in un documento depositato alla Sec – la Securities and Exchange Commission, l’ente federale preposto alla vigilanza delle borse valori – il 9 febbraio il consiglio d’amministrazione ha dato il via libera ad aprire i canali per un’eventuale cessione societaria. Liberty TripAdvisor detiene una partecipazione di voto del 57% in TripAdvisor, ma poco più del 20% delle azioni.

La vicenda, però, non ha ancora i contorni ben definiti. Jake Fuller, amministratore delegato di Btig – una società globale di servizi finanziari specializzata in investment banking, trading istituzionale, ricerca e servizi di intermediazione – osserva in un bollettino che «è stata creata confusione su ciò che sta succedendo», anche se sarebbe già arrivata un’offerta da un potenziale acquirente sia per Liberty che per TripAdvisor. «Non abbiamo idea di chi si tratti – aggiunge Fuller – a parte il fatto che l’offerta sarebbe in contanti per avere entrambe le società. Penso di poter dire, comunque, che Ltrpa/Trip non avrebbe ottenuto l’approvazione del cda per costituire un comitato speciale e non avrebbe assunto un consulente se l’offerta non fosse stata credibile».

Un’ipotesi però c’è. Secondo quanto riportato dal sito di analisi del mercato azionario Seeking Alpha, che ha citato l’analista di Wells Fargo, Brian Fitzgerald, l’acquirente più probabile di TripAdvisor, sarebbe il Private Equity, cioè una forma d’investimento in cui i capitali vengono raccolti da investitori istituzionali o privati qualificati. «Molto probabilmente l’interesse proviene da un fondo Pe che ha un piano per massimizzare i valori, in particolare quello di Viator e TheFork», conferma Fitzgerald, secondo il quale la società potrebbe ricevere un’offerta di oltre 25 dollari per azione. Non sarebbero invece in corsa Booking Holdings, Airbnb, Expedia o Trip., a causa di questioni normative.

In ogni caso TripAdvisor fa sapere che non può esserci alcuna sicurezza che la cessione si verifichi. «Qualsiasi potenziale transazione – si legge in una nota – sarebbe soggetta alla negoziazione e all’esecuzione di documenti accettati reciprocamente e all’approvazione del consiglio, oltre al via libera del comitato speciale». La pubblicazione del rapporto finanziario del quarto trimestre e dell’intero anno 2023 di TripAdvisor è attesa mercoledì a mercato chiuso, mentre la riunione con gli analisti ci sarà giovedì mattina. Liberty TripAdvisor, invece, terrà la sua conferenza sugli utili venerdì.