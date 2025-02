Abbonamenti, Prime di eDreams supera i 7 milioni di iscritti

Spiritualità, arte e outdoor: la Catalogna festeggia i mille anni del monastero di Montserrat Correva l’anno 1025 quando Oliba, abate di Ripoll e Cuixà e vescovo di Vic, fondò Montserrat in Catalogna. Celebra dunque oggi i mille anni esatti il monastero benedettino e santuario... The post Spiritualità, arte e outdoor: la Catalogna festeggia i mille anni del monastero di Montserrat first appeared on ViaggiOff.

A Canale Monterano nel Lazio un’escursione tra storia, arte, natura e miele Tra le verdi campagne e i Monti della Tolfa, fa capolino Canale Monterano, un borgo a pochi chilometri dal Lago di Bracciano, non lontano da Roma. Ecco la proposta raccontata... The post A Canale Monterano nel Lazio un’escursione tra storia, arte, natura e miele first appeared on ViaggiOff.

Rock the Dolomites porta l’energia live tra le vette patrimonio Unesco Le Dolomiti tornano a vibrare: tra musica, sci, neve e divertimento tornano i concerti rock sulle piste della Val Gardena. Dal mese di marzo sciare in Val Gardena vuol dire... The post Rock the Dolomites porta l’energia live tra le vette patrimonio Unesco first appeared on ViaggiOff.