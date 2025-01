Abu Dhabi sfiora i 5 milioni di arrivi nei primi dieci mesi del 2024

Continua a crescere il turismo in entrata nell’emirato di Abu Dhabi. Il consuntivo dei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare, infatti, oltre 4,8 milioni di ospiti internazionali che hanno soggiornato negli alberghi, pari a un incremento del +26%. I dati forniti dal Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) sono rilevamenti certificati fino a ottobre 2024. Anche i siti culturali hanno beneficiato di questo trend positivo, con 3,9 milioni di visitatori e un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo, ovvero gennaio-ottobre, del 2023.

I risultati ottenuti confermano la crescente importanza di Abu Dhabi come polo culturale e turistico globale e sono frutto della visione strategica di Dct Abu Dhabi e della proficua collaborazione con partner privati, governativi e semi-governativi. Nel corso di un incontro con la stampa, Saood Abdulaziz Al Hosani, sottosegretario del Dct Abu Dhabi, ha illustrato nel dettaglio i traguardi raggiunti e le iniziative in corso, delineando pure i principali piani strategici, impostati per la mission di Abu Dhabi 2030, volti a consolidare la reputazione dell’emirato come destinazione di eccellenza a livello internazionale.

«Il percorso intrapreso da Abu Dhabi – ha detto il sottosegretario – è stato caratterizzato da una profonda trasformazione, che continuiamo a condividere con il mondo intero. Siamo guidati da una visione strategica ambiziosa, delineata nell’aggiornata Strategia Turistica 2030 e nella Strategia Culturale. I risultati presentati oggi testimoniano il forte impegno di Abu Dhabi per l’eccellenza e la crescita sostenibile e sottolineano l’importanza di una strategia coordinata per lo sviluppo turistico e culturale. Attraverso la creazione di esperienze autentiche, lo sviluppo delle infrastrutture, la promozione del talento, il coinvolgimento della comunità e la costruzione di partnership strategiche, stiamo trasformando l’emirato in un fiorente centro di riferimento globale per il turismo e la cultura».

La Strategia Turistica 2030 di Abu Dhabi delinea un ambizioso percorso di crescita, con l’obiettivo di attrarre 39,3 milioni di visitatori, generare 178.000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico e contribuire al Pil con 90 miliardi di Aed entro il 2030, pari a circa 23 miliardi di euro. Al contempo, la strategia mira a consolidare il patrimonio dell’emirato, culla di tradizioni millenarie e fucina di moderne esperienze culturali.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, la strategia prevede 25 iniziative mirate, strutturate attorno a quattro pilastri fondamentali: sviluppo dell’esperienza e valorizzazione urbana, promozione e marketing della destinazione, sviluppo delle infrastrutture e mobilità, e semplificazione di visti, licenze e regolamentazione.

Tra i principali progetti di intrattenimento e culturali in corso di realizzazione, si segnalano l’espansione del Warner Bros. World Abu Dhabi, con l’aggiunta di un’area dedicata a Harry Potter; il completamento del Distretto Culturale di Saadiyat previsto per il 2025; la trasformazione dell’Isola di Hudayriyat in un centro per lo sport e l’avventura; il miglioramento di Yas Waterworld.