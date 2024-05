Abu Dhabi Stopover con Etihad: siglata l’intesa

Etihad Airways e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct) hanno annunciato il lancio di Abu Dhabi Stopover.

L’annuncio è stato fatto all’Arabian Travel Market 2024 dopo la firma di un memorandum d’intesa tra il direttore generale del turismo di Dct Abu Dhabi, Saleh Mohamed Al Geziry, e l’amministratore delegato di Etihad, Antonoaldo Neves, secondo cui attraverso il programma la compagnia sarà in grado di portare ad Abu Dhabi oltre 100mila viaggiatori il prossimo anno.

L’Abu Dhabi Stopover, un’esclusiva di Etihad Airways, invita gli ospiti che volano nell’emirato a trasformare il loro soggiorno gratuito durante lo scalo in una vera e propria vacanza. Prenotando i voli con Etihad, gli ospiti hanno ora la possibilità di aggiungere uno scalo e di selezionare un hotel per un soggiorno gratuito di una o due notti in una serie di location di prima classe in tutta la città. I pacchetti con scalo sono disponibili solo prenotando direttamente sul sito web di Etihad.

Saleh Mohamed Al Geziry ha commentato così: «I nostri partner sono parte integrante del nostro obiettivo di condividere il meglio di Abu Dhabi con i viaggiatori internazionali. Il programma Stopover in collaborazione con Etihad offre un’interessante opportunità per i visitatori più curiosi e fornisce loro un’istantanea delle diverse esperienze disponibili, dall’intrattenimento alla cultura, passando per il tempo libero e oltre, ispirandoli a tornare per immergersi nell’esperienza completa di Abu Dhabi».

Antonoaldo Neves ha aggiunto: «Prevediamo di portare più di 100mila visitatori ad Abu Dhabi attraverso il programma Stopover nel corso del prossimo anno, e siamo sicuri che una volta che avranno avuto un assaggio di ciò che la capitale ha da offrire, torneranno per un soggiorno più lungo. Siamo entusiasti di lavorare fianco a fianco con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi per mostrare al mondo ciò che l’emirato ha da offrire».

La carta d’imbarco di Etihad funge anche da Abu Dhabi pass, per ottenere sconti in molte delle principali attrazioni della città e in ristoranti.

Etihad collega più di 70 destinazioni in tutto il mondo attraverso il suo aeroporto internazionale Zayed, recentemente inaugurato.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Bcw Global