Accoglienza e autenticità: la proposta dei borghi della Basilicata

Una recente ricerca condotta dall’istituto Demoskopica, che ha incrociato i dati del regional tourism reputation, e ha intervistato turisti che hanno soggiornato in oltre 4.000 strutture ricettive, ha incoronato la Basilicata la regione più accogliente d’Italia.

Già nel 2022 Booking assegnò la medaglia d’oro a Matera come città più accogliente del mondo e alla Basilicata il titolo di regione più accogliente d’Italia. Ancora nel 2023, la Basilicata si è aggiudicata il primo premio di Travel Appeal come destinazione con la migliore reputazione e il terzo posto come miglior appeal fra i turisti stranieri.

Riconoscimenti ottenuti grazie anche al lavoro dei tanti borghi e piccoli paesi, oltre la nota Matera, che si muovono per attirare sempre più i turisti, facendosi conoscere negli anni sempre meglio al grande pubblico.

Un esempio è Borgo San Gaetano di Bernalda, in provincia di Matera, che racchiude in sé le caratteristiche più apprezzate dai visitatori che vanno altre il semplice appeal social. La filosofia dell’ospitalità di Borgo San Gaetano è tanto semplice quanto ricercata, il turista che sceglie le sue dimore di charme si sente accolto come un amico e coccolato come un ospite di riguardo, con la sensazione di entrare a far parte di un mondo e di una realtà fatta di ritmi rilassati e piacevolezza del vivere. Qui tutto parla di amore per il territorio, per la sua storia e i suoi prodotti.

Un antico frantoio con un attento lavoro di recupero è trasformato nel gioiello che è Borgo San Gaetano dove gli ospiti, ma anche i passanti, possono gustare ogni mattina di prodotti freschissimi da caseifici, forni e frutterie locali e partecipare a visite guidate e percorsi esperienziali di alta qualità.

