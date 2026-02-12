Accor apre il Mercure Roma Centro St. John

Un nuovo hotel per scoprire la capitale, nel segno di Accor: si tratta del Mercure Roma Centro St. John, situato nel quartiere Esquilino. La posizione è uno dei punti di forza della struttura: a pochi passi dal Colosseo, dal Circo Massimo e dalla stazione Termini, con la fermata della metropolitana Manzoni a breve distanza, l’hotel dà la possibilità di muoversi agevolmente tra i luoghi simbolo di Roma e i quartieri più autentici, tra itinerari culturali, scorci meno noti e vita cittadina.

Gli interni del Mercure Roma Centro St. John sono caratterizzati da uno stile contemporaneo e colori decisi, elementi grafici e dettagli che contribuiscono a creare un ambiente caldo e dinamico. Le aree comuni e le camere sono progettate per offrire funzionalità e comfort, in un equilibrio che rispecchia l’approccio Mercure: internazionale, ma profondamente legato al contesto locale.

La struttura dispone di 84 camere non fumatori, distribuite su cinque piani, concepite per rispondere alle esigenze sia dei viaggiatori leisure, sia di chi si sposta per lavoro. Attualmente, prosegue il percorso di valorizzazione della struttura, con interventi di rinnovamento su alcuni piani, in fase di completamento entro la fine di giugno.

Il Mercure Roma Centro St. John fa parte del portfolio Mercure Hotels & Resorts, brand midscale di Accor ispirato a Mercurio, dio dei viaggiatori.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mercure Hotels & Resorts