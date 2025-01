Accor debutta in Polonia con due hotel Mövenpick

Mövenpick, marchio Accor, ha annunciato l’imminente apertura del Grand Wroclaw e del Resort & Spa Karpacz, prime strutture Mövenpick in Polonia, entrambe previsti per la fine di gennaio.

Le ultime inaugurazioni si aggiungono al percorso di espansione del marchio in Europa, con altre recenti aperture in Belgio e Azerbaigian oltre ai prossimi debutti in Italia (Bari e Mondello), Grecia (Sivota) e Montenegro (Kotor) nel corso dell’anno.

Fondato nel 1948, Mövenpick è stato il pioniere della ristorazione svizzera e si è evoluto in un marchio alberghiero internazionale che ha il suo fulcro nell’eccellenza gastronomica inventiva. Oggi, quella stessa ospitalità generosa e creativa vive in ognuno degli oltre 120 hotel in tutto il mondo, dove la cucina è la chiave di volta per favorire autentiche relazioni interpersonali e promuovere cambiamenti positivi.

Philippe Bijaoui, chief development officer premium, midscale & economy division, Accor Europa e Nord Africa, ha dichiarato: «La vera ospitalità consiste nel trasformare i piccoli gesti in momenti che scaldano il cuore, e l’espansione di Mövenpick in queste emozionanti destinazioni europee dimostra quanto il marchio sia in sintonia con i nostri ospiti e partner».

Situato nel cuore di Breslavia, la terza città più grande della Polonia, ricca di storia, cultura e innovazione, il Mövenpick Grand Wroclaw si trova in un edificio storico completamente ristrutturato e dispone di 180 camere e servizi di alto livello per una pausa rilassante in città. Gli ospiti possono assaporare le rivisitazioni moderne della cucina tradizionale polacca presso il ristorante e il bar, rilassarsi sulla terrazza dell’hotel o distendersi nell’area benessere dedicata. Chi viaggia per lavoro può accedere a uno spazio versatile per eventi aziendali su misura e riunioni private.

Immerso tra le lussureggianti foreste della Polonia sud-occidentale, il Mövenpick Resort & Spa Karpacz offre una serena fuga in montagna. Questo resort di 126 camere offre un comodo accesso alla vicina stazione sciistica e ai sentieri panoramici. I servizi includono piscine riscaldate all’aperto circondate da una vegetazione rigogliosa e un’area benessere con un’ampia Spa e otto sale per trattamenti. Gli ospiti possono esplorare i dintorni, dalle maestose cime della catena montuosa Karkonosze alla tranquilla bellezza della valle del fiume Łomnica, rendendolo una destinazione ideale per tutto l’anno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Accor