Accor Handwritten Collection, ecco le new entry in Europa

Cresce il marchio di Accor Handwritten Collection, nato nel 2023 che riunisce hotel di charme, con diverse aperture in Europa, in particolare in Albania (Tirana), Cipro (Nicosia), Germania (Düsseldorf), Romania (Bucarest) e Benelux (Zeeland e Vielsalm).

Già nel suo primo anno di vita, Handwritten Collection, ha inaugurato 17 eleganti strutture in destinazioni prestigiose come Parigi, Malta, Sidney, Shanghai, Phuket e Cracovia e vanta ora circa 25 hotel in fase di sviluppo e oltre 150 progetti in varie fasi di negoziazione.

Philippe Bijaoui, chief development officer premium, midscale & economy division di Accor per Europa e Nord Africa, ha dichiarato: «Le nostre recenti aperture in Europa confermano il successo di Handwritten Collection nel creare hotel che rispondano alle esigenze di viaggiatori in cerca di esperienze uniche. Albergatori indipendenti e proprietari di strutture affermate apprezzano la possibilità di collaborare con un marchio internazionale di fiducia. L’espansione di Handwritten Collection in Europa è una chiara testimonianza della forte domanda e dell’interesse crescente per la nostra proposta in tutta l’area».

Ecco le prossime aperture:

The Classic Hotel Nicosia – Handwritten Collection (Cipro). L’ hotel, il primo sull’isola, aprirà a settembre nel cuore di Nicosia, a pochi passi da attrazioni locali come il museo archeologico di Cipro e Piazza Eleftheria. La struttura offrirà 54 camere e disporrà di un centro fitness e una spa all’ultimo piano. Gli ospiti potranno gustare un’esperienza culinaria raffinataal ristorante “59”, il cui nome renderà omaggio a 59 coltelli d’epoca scoperti durante la ristrutturazione. Inoltre, l’hotel ha spazi per eventi aziendali e matrimoni.

Adorn Tirana – Handwritten Collection (Albania). Prima volta anche per l’Albania dove il prossimo autunno aprirà un nuovo hotel situato nella centrale Piazza Skanderbeg di Tirana. L’hotel presenterà 25 camere eleganti, tra cui sei suite di lusso, un ristorante accogliente con piano bar.

Muze Hotel Düsseldorf – Handwritten Collection (Germania). Sarà situato in una posizione strategica, a soli 10 minuti a piedi da Königsallee, il principale viale dello shopping di Düsseldorf, avrà 60 camere raffinate, un bar, una sala riunioni all’avanguardia e una galleria d’arte interna. Sarà pronto entro novembre 2024.

Hotel Ter Zand – Handwritten Collection (Paesi Bassi). Sulla costa della Zelanda, vicino alla riserva naturale di Zeepeduinen e alla spiaggia sabbiosa di Westerschouwen l’hotel avrà 53 camere eleganti e 32 garden suite, offrendo una posizione ideale. Apertura prevista per la fine di settembre.

Fort Saint-Laurent Hôtel & Spa – Handwritten Collection (Francia). Situato in un elegante edificio del XVI secolo affacciato sulle pendici della Croix-Rousse di Lione, il nuovo hotel aprirà a fine mese. Con 36 camere che offrono una vista incantevole sulla città e un design raffinato ispirato dalla passione del proprietario per le barche, questo sarà l’ottavo albergo Handwritten in Francia.

Tecadra Bucharest Hotel – Handwritten Collection (Romania). La struttura, con 100 camere, aprirà nel 2025, segnando l’ingresso del marchio in Romania. Situata in una delle aree più esclusive della capitale, l’hotel sarà alimentato da pannelli solari e pompe di calore, garantendo ridotte emissioni di carbonio e costi di gestione contenuti.

La Maison Fraiture – Handwritten Collection (Belgio). Il primo hotel Handwritten in Belgio sorgerà nel cuore della Baraque de Fraiture, il secondo punto più alto del paese e un’importante meta per chi visita la riserva naturale del Plateau des Tailles. La struttura, la cui inaugurazione è prevista per il 2026, offrirà 120 camere eleganti, spazi multifunzionali per eventi e un’ampia area benessere con piscina, tutti affacciati sulla suggestiva catena montuosa circostante.

Tra le recenti aperture di Handwritten Collection sempre nel Vecchio continente, l’Hotel Maison Hamelin Paris – Handwritten Collection; l’Hôtel Plaza Biarritz Plage – Handwritten Collection (Francia); l’Hotel Castel Maintenon – Handwritten Collection (Francia).

Gli hotel della Handwritten Collection aderiscono a Accor Live Limitless, il programma di fidelizzazione lifestyle che offre l’accesso a una vasta gamma di premi e servizi esclusivi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Accor