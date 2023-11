Accor inaugura a Roma il primo hotel Jo&Joe d’Italia

Annunciato a giugno, ha aperto a Roma il primo Jo&Joe d’Italia di Accor: il brand è già presente anche a Parigi, Vienna, Rio e Medellin.

Vicino alla Fontana di Trevi e al Pantheon, l’hotel è ospitato in un ex monastero del XVI secolo, ed è pensato come spazio di incontro per viaggiatori e residenti, che qui possono pranzare, cenare, lavorare, divertirsi e pernottare.

Sono 49 le camere presenti in struttura, per un totale di 210 posti letti, tra cui 15 camere private per due persone con bagno en-suite, camere dormitori da quattro a otto persone e camere Out of Ordinary per due o quattro persone e dotate di terrazza privata.

Gli spazi comuni comprendono un cocktail bar, un ristorante e una pizzeria, una sala riunioni, una lounge e un rooftop.