Accor nomina due nuovi global brand president

Per il Gruppo Accor due nuovi global brand president chiamati a svolgere un ruolo chiave nella politica di consolidamento del valore del brand e a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale, grazie a un portfolio di brand diversificato e in continua evoluzione.

Le due nuove figure sono: Benoît Racle nominato global brand president del settore Premium (nomina che comprende i brand Pullman, Swissôtel, Mövenpick, Angsana & Peppers); e Jean-Yves Minet nuovo global brand president settore Midscale & Economy per Novotel, Mercure, Tribe, Handwritten Collection, ibis, ibis Styles, Ibis budget e Greet.

Benoît Racle porta con sé oltre vent’anni di esperienza nell’ospitalità, maturata in ruoli di leadership che spaziano dalla gestione del brand alle operazioni globali, dal marketing alle strategie commerciali. La sua carriera, arricchita da successi presso Starwood e W, lo ha visto guidare con abilità la trasformazione dei marchi, ottenendo risultati significativi. Nel suo nuovo ruolo, Racle sarà alla guida strategica del settore Premium, segmento che rappresenta una priorità per il Gruppo che nel 2023 ha visto crescere in maniera significativa i suoi marchi Pullman, Swissôtel e Mövenpick.

«Sono entusiasta di unirmi ad Accor in un momento così stimolante e di guidare con visione globale i nostri marchi Premium, che da sempre incarnano una tradizione ricca di innovazione, spirito pionieristico e servizio impeccabile. Non vedo l’ora di portare questi brand verso nuovi traguardi, espandendo il nostro portfolio in mercati strategici. L’obiettivo è creare esperienze memorabili per i nostri ospiti in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la nostra posizione di leader nell’ospitalità di lusso», ha dichiarato il neo presidente Premium.

Jean-Yves Minet, con un’esperienza di oltre 25 anni nella gestione di brand, nel suo nuovo ruolo, guiderà la crescita dei marchi Economy e Midscale di Accor, definendo la visione e il posizionamento, e sviluppando modelli operativi innovativi per rispondere alle esigenze di un pubblico globale sempre più diversificato.

«Con 2.500 hotel in tutto il mondo, Ibis celebra 50 anni di leadership e lancia la nuova piattaforma globale Go get it progettata per regalare ai viaggiatori esperienze indimenticabili. Quest’anno, inoltre, Novotel rinnova il suo impegno verso un equilibrio migliore nella vita delle persone, sostenendo la preservazione degli oceani, risorsa vitale per l’equilibrio del pianeta», ha detto Jean-Yves Minet.

Le divisioni Premium, Midscale ed Economy di Accor costituiscono il 90% del portafoglio del Gruppo, comprendendo oltre 20 marchi e più di 5.000 strutture in oltre 100 Paesi.

«Con oltre 20 marchi, il nostro diversificato portfolio PM&E include alcuni degli hotel più iconici e ammirati al mondo, come Pullman, Swissotel, Novotel, Mercure e ibis. Con Benoît e Jean-Yves alla guida, siamo pronti a consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader globale nel settore dell’ospitalità, verso una nuova era di crescita e innovazione», ha sottolineato Karelle Lamouche, chief commercial officer, Premium Midscale & Economy brands di Accor.

