Accor, prima suite Novotel nello stadio del Paris Saint-Germain

Una suite con vista campo di calcio all’interno del leggendario stadio Parc des Princes di Parigi, sede della squadra di calcio Paris Saint-Germain (Psg), una delle più premiate e note al mondo.

È la nuova unica offerta di Novotel Hotels e in collaborazione con All, la piattaforma di prenotazione e il programma fedeltà di Accor, e il Paris Saint-Germain che presentano la “Suite Novotel by All.com” dedicata sia agli appassionati di calcio, che a chi è in cerca momenti davvero speciali.

Situata all’interno delle mura dello stadio, la suite è stata progettata con il concetto di design Hypothesis di Novotel, che garantisce nella camera eleganza e comfort. Dispone di un letto matrimoniale, di un bagno privato, di un minibar e di un televisore widescreen, ideale per godersi le repliche dei momenti salienti sul campo, dopo averli visti dal vivo. È possibile aggiungere anche un letto singolo per un ospite più giovane, il che la rende perfetta per le famiglie che vogliono vivere un’esperienza memorabile.

La terrazza privata che si affaccia sul campo da gioco è il cuore della camera, da qui gli ospiti possono godere di una visione ravvicinata e personale della partita, immergendosi totalmente nell’atmosfera. Gli ospiti della suite vengono accolti da un maggiordomo dedicato nel vicino Novotel Paris Suresnes Longchamp, da lì vengono trasportati al Parc des Princes dove hanno diritto a un ingresso Vip e a un check in facilitato attraverso il tunnel per le partite della League 1 McDonald’s.

Durante la partita, gli ospiti possono gustare direttamente in camera un buffet esclusivo e la mattina seguente, dopo una colazione leggera servita in camera, possono passeggiare nello stadio. Questa offerta esclusiva arricchisce le esperienze già in atto di All al Parc des Princes, tra cui la tribuna, i palchi Vip e i posti a bordo campo.

I tifosi avranno la possibilità di vincere un soggiorno di una notte in questa stanza unica, realizzando il sogno di un pigiama party allo stadio.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa Accor