Accordo Air india-Sabre per determinare le rotte ottimali per la flotta

Un nuovo accordo di distribuzione e una consulenza avanzata per la pianificazione della rete, a sostegno delle ambizioni di trasformazione della compagnia aerea. Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, e Air India hanno siglato un’intesa pluriennale che consente alle agenzie di viaggio e alle aziende di tutto il mondo di accedere alle tariffe e ai posti a sedere di Air India attraverso il vasto mercato globale dei viaggi di Sabre.

Dopo aver recentemente piazzato il più grande ordine di aeromobili nella storia dell’aviazione per 470 velivoli, Air India sta proseguendo nei suoi piani di espansione. Oltre ai servizi di distribuzione, si avvale della consulenza di Sabre per aiutare a determinare le rotte ottimali per la flotta.

«Il mercato indiano dei viaggi è tornato e sta tornando forte – sottolinea Nipun Aggarwal, chief commercial & transformation officer di Air India – siamo lieti di aver rafforzato il nostro rapporto con Sabre in questo momento di trasformazione per Air India e per il mercato dei viaggi indiano in generale. Questa partnership di distribuzione globale a lungo termine sosterrà i nostri ambiziosi piani di crescita e preparerà il terreno per la nostra transizione verso un modello più dinamico, incentrato sul merchandising, progettato per sbloccare il valore dei prodotti e dei servizi di Air India».

I contenuti di Air India saranno disponibili dal 4 maggio attraverso il marketplace di Sabre. Mentre storicamente, le compagnie aeree che costruiscono un programma per la stagione successiva si basano sui piani precedenti, la programmazione “clean-sheet” offre ai vettori la massima flessibilità per sviluppare un programma più ottimale per l’efficienza operativa, ‘aumento dell’affidabilità, il miglioramento dei ricavi e la soddisfazione dei viaggiatori. Il lavoro di consulenza di Sabre con Air India comprende un’approfondita valutazione del mercato, lo sviluppo di nuovi progetti strutturali di hub e orari, la pianificazione dettagliata della rete di rotte e della capacità su un orizzonte di 10 anni, nonché l’ottimizzazione dell’assegnazione della flotta nel suo sistema.

«Siamo certi che Air India otterrà un valore sostanziale grazie all’accesso e alla portata della rete globale di agenzie di viaggio Sabre, oltre a beneficiare della nostra esperienza nella pianificazione delle rotte – spiega Roshan Mendis, chief commercial officer di Sabre Travel Solutions – I nostri partner delle agenzie di viaggio in India e in tutto il mondo trarranno grandi vantaggi dall’accesso ai prodotti e ai servizi di Air India».