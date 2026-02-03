Accordo di codeshare tra Air Tahiti Nui e Air Tahiti

Le due compagnie polinesiane Air Tahiti Nui e Air Tahiti hanno firmato un codeshare per offrire ai visitatori di Tahiti e le isole vicine soluzioni di viaggio aggiuntive e una forte semplificazione nell’organizzazione del viaggio.

Dal 2 giugno 2026 Air Tahiti Nui apporrà il codice TN su una selezione di voli operati da Air Tahiti, consentendo ai clienti di acquistare un biglietto unico dal luogo di partenza internazionale, tra cui Parigi, Auckland, Tokyo o Los Angeles, fino alla destinazione finale.

Inizialmente, l’accordo riguarda due destinazioni iconiche: Bora Bora, fino a sei voli al giorno; Rarotonga (Isole Cook), due voli a settimana.

I voli lungo raggio di Air Tahiti Nui sono operati con Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner, mentre i collegamenti fra le isole sono assicurati da Air Tahiti con aeromobili Atr 72.

Per i manager di entrambe le compagnie, «questo accordo segna una nuova fase nella stretta cooperazione commerciale tra Air Tahiti Nui e Air Tahiti, iniziata diversi anni fa».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Air Tahiti Nui