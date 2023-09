Accordo di interlinea per Emirates e SriLankan

Potenziare la connettività dei passeggeri di entrambe le compagnie aeree. È l’obiettivo della stipula di una partnership d’interlinea reciproca tra Emirates e SriLankan Airlines, il vettore aereo dello Sri Lanka. La partnership consentirà di accedere a nuovi punti delle rispettive reti via Colombo e Dubai, utilizzando un unico biglietto e godendo della comodità del trasferimento dei bagagli.

Nel dettaglio, l’accordo comprende 30 rotte, operate da entrambe le compagnie. I clienti di Emirates potranno viaggiare verso 15 destinazioni regionali, incluse due nuove destinazioni in India, Madurai e Tiruchirapally, e verso l’isola di Gan nelle Maldive, via Colombo, con una connettività e un trasferimento dei bagagli senza interruzioni. I clienti di SriLankan, invece, potranno viaggiare con Emirates su 15 rotte in Medio Oriente, Stati Uniti e molti altri Paesi con connessioni agevoli a Dubai.

«Siamo lieti di attivare una partnership d’interlinea con SriLankan per fornire ai nostri clienti una maggiore scelta e l’accesso a ulteriori destinazioni in base ai loro piani di viaggio – osserva Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates – Questa partnership consente ai clienti di volare senza problemi verso destinazioni uniche in India e alle Maldive, via Colombo».

«Emirates è una compagnia aerea globale e ha una lunga storia in Sri Lanka, per noi è un piacere lavorare con loro – sottolinea Richard Nuttall, chief executive officer di SriLankan Airlines – La partnership offre più opzioni di collegamento da e per lo Sri Lanka, aiutando i passeggeri srilankesi a viaggiare nel Paese e all’estero e sostenendo la crescita del turismo verso la Perla dell’Oceano Indiano».

Emirates ha lanciato i suoi servizi per lo Sri Lanka nel 1986 e da allora ha trasportato più di 11 milioni di passeggeri da e per Colombo. Attualmente la compagnia aerea offre due voli diretti giornalieri per Colombo, oltre a un servizio aggiuntivo giornaliero via Malé.