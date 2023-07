Aci blueteam, il Gp Travel Club al Gran Premio di Formula 1 di Monza

Dal 1° al 3 settembre a Monza, l’evento “Gp Travel Club 2023” di Aci blueteam si svolgerà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 all’interno dell’autodromo internazionale.

Una location d’eccezione per l’evento di punta dell’azienda specializzata nei servizi in ambito business travel, mice, leisure e servizi alle agenzie partner per Aci, l’Automobile Club d’Italia, che si rivolge ai clienti top e che si terrà in occasione della 94ª edizione del Gran Premio d’Italia, una delle gare storiche del Campionato Mondiale di Formula 1.

Due le novità per l’edizione 2023. La prima riguarda la durata, che passa da uno a tre giorni seguendo il calendario della gara automobilista. La seconda è la scelta della location che sarà una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante del circuito di Monza; uno spazio con area esterna dedicata che sovrasta la pista e garantisce visibilità unica.

Il primo giorno del Gp Travel Club sarà dedicato allo staff Aci blueteam che potrà assistere alle prove libere del Gran Premio. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best western e SureStay.

Il secondo e terzo giorno saranno, invece, dedicati ai top client della travel management company con momenti di scambio e confronto delle loro esperienze con il management della compagnia e la possibilità di assistere alle prove finali e alla gara ufficiale del Gran Premio. Silver sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines, per sabato 2 settembre e Turkish Airlines per domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.

«Quest’anno, con il Gran Premio di Formula 1 si conclude l’anno del centenario dell’Autodromo di Monza – sottolinea Alfredo Pezzani, chief business officer Aci blueteam – E si conferma come contesto del nostro evento di punta dedicato ai top client: il Gp Travel Club. Questa seconda edizione sarà ancora più esclusiva, ricca di contenuti in una location privilegiata, che ci consentirà di vivere tutta la magia di uno degli eventi sportivi italiani più importanti».