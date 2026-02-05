Aci blueteam rinnova la piattaforma di self booking BTTool

Si è conclusa la seconda edizione della Travel Manager Academy, di Aci blueteam del 3 febbraio a Milano, tenutasi presso l’Hotel Excelsior Gallia dove è stato lanciato anche il nuovo BTTool.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 60 travel manager e key contact di aziende corporate clienti Aci blueteam, riuniti per una giornata di confronto, approfondimento e condivisione di visioni sul futuro del settore.

Tema dell’edizione, l’evoluzione tecnologica nel business travel: l’incontro è stato un’occasione di confronto tra nuovi processi, strumenti e soluzioni che stanno ridisegnando il settore, facendo focus al contempo su gli investimenti che Aci blueteam ha realizzato in ambito tecnologico per supportare le aziende in un contesto in continua evoluzione.

Nel corso della mattinata è stata presentata la nuova release di BTTool, la piattaforma self booking tool dell’operatore, sviluppata per rispondere alle esigenze di efficienza, controllo e innovazione nella gestione dei viaggi aziendali.

Il programma è proseguito nel primo pomeriggio con una tavola rotonda dal titolo: “Evoluzione della tecnologia nel business travel e prospettive future”.

«Aci blueteam è una tmc che investe in modo significativo e costante in tecnologia – ha sottolineato Sandro Calzoni, chief technology officer di Aci blueteam – Seguiamo l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, integrandola nei nostri processi e nelle nostre soluzioni per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa. Per noi la tecnologia trova il suo vero valore dall’integrazione tra innovazione digitale e competenza umana, non è applicata per aumentare la quantità, ma per innalzare la qualità del servizio».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Aci blueteam