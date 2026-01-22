Aci blueteam si riorganizza: spinta leisure con Travel4People

Un’organizzazione per consolidare e rafforzare la crescita e accelerare l’innovazione nei servizi di viaggio. Aci blueteam si affida a un nuovo assetto pensato per affrontare con maggiore efficacia le sfide dei prossimi anni e garantire a clienti business e privati servizi sempre più evoluti, personalizzati e tecnologicamente avanzati.

La riorganizzazione rappresenta un passaggio strategico verso un modello più solido, reattivo e orientato allo sviluppo e prevede la creazione di due divisioni operative, ciascuna con un focus chiaro e complementare: Travel4Business, dedicata ai servizi per le aziende, e Travel4People, focalizzata sull’esperienza dei viaggiatori privati. Un cambiamento che punta a elevare la specializzazione, rendere più efficienti i processi e valorizzare pienamente le competenze interne.

«Questa riorganizzazione – sottolinea Roberto Bettinelli, direttore generale di Aci blueteam ̶ nasce dalla volontà di costruire un’azienda più moderna, agile e capace di anticipare le esigenze di un settore in continua trasformazione. È un investimento strategico che rafforza il nostro posizionamento e ci permette di affrontare il futuro con una struttura più chiara, più solida e soprattutto ancora più orientata alla qualità del servizio».

La guida delle due nuove divisioni è stata affidata a Fausto Portelli, chief operating officer Travel4Business, e a Piergiorgio Reggio, chief operating officer Travel4People.

Portelli sottolinea come questa trasformazione rappresenti un’opportunità decisiva per il segmento corporate: «La nostra priorità sarà quella di elevare ulteriormente gli standard qualitativi, investendo in processi sempre più efficienti e in soluzioni tecnologiche avanzate. Attraverso il team commerciale, consolideremo la nostra presenza con un approccio capillare e proattivo al fianco dei clienti, garantendo servizi ad alto valore aggiunto nel corporate travel e nel Mice affidabili e orientati all’innovazione. Allo stesso tempo, grazie al team supplier, continueremo a sviluppare e rafforzare le relazioni con i nostri fornitori partner, elemento strategico per assicurare un’offerta competitiva e sempre più distintiva».

Reggio evidenzia invece la spinta verso una maggiore personalizzazione e verso il potenziamento delle linee leisure e premium: «La nascita della Divisione Travel4People ci permette di rafforzare la nostra presenza nei segmenti leisure, attraverso il brand PrenotAci, e luxury con il brand Exclusive, ma anche di dare piena centralità al nuovo progetto incoming, che presenteremo al mercato con un brand dedicato in occasione del Gran Premio di Monza 2026. Un’evoluzione che ci consentirà di valorizzare ancora di più l’esperienza del cliente e l’identità italiana nel mondo».