Acquisti, il 90% degli italiani paga digital: i trend Amex

Oggi i consumatori sono sempre più attratti da vantaggi aggiuntivi ed esperienze esclusive, che stanno diventando fattori chiave non solo nelle scelte di spesa, ma anche nel modo in cui spendono, ad esempio quando prendono in considerazione soluzioni di pagamento digitali, secondo una nuova ricerca realizzata da Nielsen per American Express.

In particolare, i vantaggi legati alle soluzioni cashless, come le carte di credito, sono particolarmente apprezzati dalle generazioni più giovani, tra cui i Millennial e la Generazione Z.

Facendo luce sui fattori che influenzano l’adozione dei pagamenti digitali e le abitudini di spesa dei consumatori in Italia, secondo la ricerca, negli ultimi 12 mesi il 90% degli intervistati ha aumentato l’utilizzo dei pagamenti digitali rispetto all’uso del contante, con circa un terzo che utilizza i pagamenti con carta più frequentemente. Quando si tratta di scegliere un metodo di pagamento digitale, l’86% dei consumatori considera importanti la presenza di sconti e vantaggi aggiuntivi. Questa percentuale sale al 95% tra i Millennial.

SÌ ALLA PRATICITÀ

Tra i fattori principali che guidano gli italiani nella scelta dei pagamenti digitali rispetto all’uso del contante, la praticità è stata menzionata come fattore principale dal 57% del campione, seguita dalla velocità (46%). In particolare, anche l’utilizzo dei pagamenti con carta ha visto una crescita: il 34% degli italiani ha utilizzato le carte più frequentemente per gli acquisti online nell’ultimo anno, mentre il 31% le ha usate di più nei negozi fisici.

La Gen Z guida questa tendenza in termini di crescita nell’utilizzo, con il 56% che usa le carte online più frequentemente e il 38% nei negozi fisici. In generale, i principali motivi per scegliere le carte di credito o di debito includono la possibilità di tracciare le spese (52%) e la comodità di effettuare pagamenti più rapidi e autonomi (51%), come ad esempio presso i totem di pagamento.

VIAGGI? UN MUST

I viaggi rimangono una priorità assoluta per i consumatori italiani, con il 66% di coloro che sono iscritti a programmi di fidelizzazione o servizi in abbonamento alla ricerca di vantaggi speciali come sconti sugli hotel, upgrade di voli ed esperienze esclusive. Quando viaggiano, la maggior parte degli italiani preferisce pagare digitalmente, sia all’estero (52%), sia in Italia (57%). La possibilità di pagare digitalmente è un fattore rilevante nella scelta delle località da visitare durante i viaggi per il 71% degli intervistati, un dato che sale all’81% tra i Millennial.

Gli sconti sono un fattore chiave in molte categorie di acquisto. Secondo la ricerca, il 91% dei consumatori apprezza l’accesso a esperienze esclusive, come sconti, cashback e offerte personalizzate. Inoltre, l’83% dei consumatori è iscritto o prevede di iscriversi a programmi di fidelizzazione o servizi in abbonamento degli esercenti che offrono questo tipo di vantaggi. Di questi, il 76% è in particolare interessato a ricevere sconti e offerte dedicati.

I Millennial, pur dando priorità a sconti e offerte (77%), sono anche molto interessati a esperienze personalizzate, pensate su misura per i loro interessi (54%, rispetto alla media generale del 45%). Gli sconti sono sempre più importanti per attrarre e fidelizzare i clienti: il 59% dei consumatori italiani afferma che la loro disponibilità è un fattore determinante nella scelta di un negozio per fare acquisti, subito dopo il prezzo (64%). Il 60% degli intervistati considera gli sconti il principale fattore che influenza la loro fedeltà a un negozio o a un marchio.

Jean Diacono, amministratore delegato e senior vice president, American Express Italia, ha commentato: !I risultati di questa ricerca evidenziano chiaramente come i consumatori italiani siano sempre più alla ricerca di valore oltre le semplici transazioni, con i benefici associati alle carte che giocano un ruolo fondamentale nelle loro decisioni di acquisto. In American Express, siamo impegnati a soddisfare queste aspettative in continua evoluzione, offrendo non solo soluzioni di pagamento pratiche e agili, ma anche esperienze gratificanti che arricchiscono la vita quotidiana dei nostri titolari di carta. Che si tratti di esperienze esclusive, sconti personalizzati o vantaggi di viaggio unici, continuiamo a dare priorità a benefici significativi che risuonano con i consumatori, soprattutto tra le generazioni più giovani che stanno guidando il cambiamento verso i pagamenti digitali».