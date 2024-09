Addio a Michele Riosa, capofila dei sales del turismo

Un grave lutto ha colpito il turismo italiano. È improvvisamente venuto a mancare a causa di una grave malattia Michele Riosa, stimato professionista del tour operating responsabile commerciale Nord-Est Italia di Fruit Viaggi. Il suo un curriculum importante, che in passato lo ha visto lavorare per altre numerose grandi aziende come Sprintours, Albatravel, Viaggi del Mappamondo, Global Gsa, The One Tour Operator, Jtb e anche Giver e Tui per cui è stato un riferimento di assoluto valore in Italia.

Michele Riosa è stato tra gli ideatori e presidente di Cti – Associazione Commerciali Turismo Italia, nata con l’intento di ottenere il riconoscimento della figura professionale del commerciale. La stessa Cti, in un comunicato stampa, lo ricorda come una persona “sempre presente, pronto a intervenire per un parere, un consiglio, per dare la sua opinione o anche solo per commentare con ironia momenti ludici e anche grandi mangiate che commerciali del turismo e agenti di viaggio si concedono spesso a corollario delle loro attività”.

Incredulità e grande tristezza sono i sentimenti espressi dagli innumerevoli messaggi degli addetti ai lavori del turismo organizzato che in queste ore hanno invaso i social media e non solo. Così Fruit Viaggi in una nota stampa: “Michele Riosa, professionista capace e stimato, ha lavorato con noi per cinque anni curando i rapporti commerciali con numerose agenzie del nord. Il suo contributo, la sua dedizione e il suo spirito positivo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. La sua professionalità e il suo impegno sono stati e saranno un prezioso esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi che, come noi, stanno vivendo questa perdita incolmabile. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti”.

Parole che fanno seguito al commento su Facebook del direttore vendite Raffaele Sigillo: “La cosa più importante del nostro viaggio è lasciare un segno ma soprattutto un ricordo di se stessi e tu caro Mik ci sei riuscito. Perché non è da tutti creare lo stato d’animo che stai creando, un grande dolore, un grande vuoto. Chiunque abbia avuto a che fare con te ha imparato qualcosa e io sono felice di averti conosciuto”.

Vicinanza a Michele Riosa anche da Fiavet, la cui delegazione campana scrive su Facebook: “Il turismo perde una persona raffinata, elegante, intelligente e di grande valore. Il nostro settore è fatto per regalare momenti di gioia e spensieratezza, e Michele riusciva bene a incarnare questi valori. Tutta Fiavet, la dirigenza e gli associati esprimono il proprio cordoglio per tale perdita, certi che ora Michele goda della pace e della gioia eterna”.

“È venuto a mancare un grande collega – scrive Enrica Montanucci, presidente Maavi – Tutti noi davanti a questa notizia orrenda ci stringiamo alla sua famiglia. Ciao Michele, riposa in pace e che Dio ti accolga con l’onore che meriti”. Non manca, inoltre, il cordoglio di Advunite: “Il mondo del turismo piange per la scomparsa prematura di un amico del nostro settore. Una persona stimata da tutti noi, che credeva fermamente nell’associazionismo e soprattutto dava un grande valore ai rapporti umani. Ciao Michele, che la terra ti sia lieve”.

Alla famiglia di Michele, ai suoi amici più cari e ai colleghi, vanno anche le più sentite condoglianze de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

L’ultimo saluto a Michele Riosa ci sarà mercoledì 11 settembre alle 12, alla Chiesa Madonna del Carmelo di Sant’Angelo in Formis (Caserta).

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Fruit Viaggi