Addio a Nicola Farruggio, era presidente di Federalberghi Palermo

È morto Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia, stroncato da un infarto a 59 anni.

Proprio qualche settimana fa, Farruggio aveva aperto un albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace nella località balneare nei pressi di Palermo.

«Con profondo dolore apprendo della prematura scomparsa di Nicola Farruggio. La notizia della sua morte improvvisa lascia un vuoto incolmabile non solo a Palermo, ma in tutta la nostra regione, dove Nicola era ben noto e rispettato per il suo costante impegno a favore della categoria e per il suo lavoro volto a migliorare l’offerta ricettiva della nostra terra», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Fiavet Sicilia lo ricorda così in una nota: “Con profondo sgomento apprendiamo della prematura e improvvisa scomparsa del caro Nicola Farruggio. Il presidente, la giunta e Fiavet Sicilia tutta si unisce al dolore della sua famiglia. Ricorderemo Nicola per la sua dedizione e l’impegno profuso nell’ente bilaterale per il turismo siciliano e in Federalberghi, dove ha lavorato con passione, dedizione e integrità per il turismo in Sicilia e per la città di Palermo. Ma soprattutto lo ricorderemo per la sua vivacità ed empatia”.

I funerali si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, alle 9.30 nella chiesa di San Domenico a Palermo. L’Agenzia di Viaggi Magazine porge le sue condoglianze alla famiglia e agli affetti più cari.