Addio receptionist? Il futuro dell’hôtellerie con l’Ai

Dopo l’era internet è ufficialmente iniziata quella dell’intelligenza artificiale e un comparto come quello del turismo non può farsi trovare impreparato, tantomeno gli albergatori che sono di fatto il “volto” del settore.

Da qui l’idea di Federalberghi di mettere a disposizione dei propri associati, in collaborazione con il Centro di formazione management del terziario un vero e proprio manuale sull’Ai, che in realtà è un percorso di riflessione sull’impatto dell’intelligenza artificiale all’interno degli hotel.

Tra le tante curiosità e informazioni contenute nel manuale, la descrizione di una nuova figura professionale destinata a farsi strada: quella definita promptionist, destinata ad affiancare e magari sostituire il receptionist. Un’evoluzione della specie per sfruttare l’intelligenza artificiale, ricevere da questa nuova frontiera dell’hi-tech risposte semplici in grado di rispondere appieno e talvolta di anticipare le esigenze del cliente. È il nuovo professionista al servizio dell’albergo che interroga la macchina in modo mirato per ricevere risposte per perfezionare l’accoglienza al cliente.

Il manuale è stato presentato in anteprima nel corso della 74ª assemblea nazionale della federazione degli albergatori, a Viareggio, e nel commentare questa iniziativa il presidente Bernabò Bocca ha osservato: «L’Ai può essere un alleato formidabile per l’albergatore. Ma occorre saperla utilizzare, saper mettere la macchina al servizio dell’uomo. Dobbiamo imparare a formulare le domande giuste, per ottenere risposte che creano valore».

In parallelo, il presidente degli albergatori italiani ha voluto ricordare come una cattiva interpretazione di una rivoluzione tecnologica che è inarrestabile porti al rischio di creare asimmetrie che si sono già verificate nel rapporto tra le strutture ricettive e le grandi online travel agency: «L’Ai può aiutarci a farci scegliere dai clienti, ma potrebbe anche essere utilizzata per condizionare le loro decisioni, limitandone la libertà di scelta».

Questo instant-book contiene una dettagliata analisi di scenario e una rassegna concreta di applicazioni che possono aiutare le imprese a migliorare le proprie performance. E a chiusura della presentazione Bocca ha voluto anche ribadire che «la nostra bussola rimane l’intelligenza umana, emotiva e relazionale, grazie alla quale continuare a garantire l’essenza del servizio alberghiero, fatto dalle persone per le persone. Per dirla con le parole dell’autore, se saremo capaci di mantenere la nostra identità, di rimanere speciali, l’intelligenza artificiale farà cose speciali per noi. Altrimenti farà cose uguali per tutti. Semplice automazione».

I soci di Federalberghi potranno ottenere gratuitamente la versione e-book del volume facendone richiesta alle associazioni territoriali degli albergatori.