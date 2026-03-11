AdP: “Neos non volerà sulla Bari-New York”

Aeroporti di Puglia ha diffuso la notizia che Neos (Gruppo Alpitour) ha confermato la cancellazione del volo diretto Bari-New York previsto per l’estate 2026.

La società ha sottolineato come sia comunque garantito il collegamento diretto con l’area metropolitana di Nyc con United Airlines che, dal 2 maggio, opererà quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark.

“Il volo consentirà ai passeggeri in partenza dalla Puglia di raggiungere direttamente New York e di usufruire delle numerose coincidenze del network United verso le principali destinazioni degli Stati Uniti”, si legge nella nota AdP.